हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बच्ची की दर्दनाक मौत, चिकित्सकों ने कहा- मासूम के मुंह से धुआं निकल रहा था

चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची के मुंह से धुआं निकल रहा था, जो बिजली के करंट के असर का संकेत था। स्थानीय लोगों ने गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि इस हाईटेंशन तार की शिकायत कई बार विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक की जा चुकी थी, लेकिन विद्युत विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने सवाल उठाया, क्या आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या केवल चुनाव के वक्त ही जनप्रतिनिधियों को जनता की याद आती है। सूचना मिलते ही पुलिस और समाजसेवी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, और शव को मर्चुरी में रखवाया गया।