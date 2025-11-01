हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बच्ची की दर्दनाक मौत, चिकित्सकों ने कहा- मासूम के मुंह से धुआं निकल रहा था

मौत (Photo source- Patrika)
Big Incident: नगर के दमानी कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 8 वर्षीय अरहमा खान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बच्ची अपने घर की छत पर खेल रही थी, तभी हल्की बारिश के दौरान छत के ऊपर से गुजर रहे 11 हजार केवी हाईटेंशन तार में करंट आने से उसे जोरदार झटका लगा। इसके चलते बच्ची छत से नीचे गिर गई।
च्ची के गिरने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ी और शोर मचाया। परिजन तुरंत घायल अरहमा को शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नवापारा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी लगती ही बच्चे की मां की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची के मुंह से धुआं निकल रहा था, जो बिजली के करंट के असर का संकेत था। स्थानीय लोगों ने गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि इस हाईटेंशन तार की शिकायत कई बार विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक की जा चुकी थी, लेकिन विद्युत विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने सवाल उठाया, क्या आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या केवल चुनाव के वक्त ही जनप्रतिनिधियों को जनता की याद आती है। सूचना मिलते ही पुलिस और समाजसेवी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, और शव को मर्चुरी में रखवाया गया।
