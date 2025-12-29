New Year Celebration: जंगल डेस्टिनेशन बने पहली पसंद, जंगल सफारी का लुत्फ उठाएंगे लोग

मुंबई से गोवा और दमन में क्रूज के साथ समुद्री जहाज में घूमने वालों की संख्या में इस बार इजाफा हुआ है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॉफी) के पूर्व अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि इस साल विदेश जाने वालों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आई है। विभिन्न देशों बर्फबारी और वर्तमान हालात को देखते हुए देशी डेस्टिनेशन को पसंद कर रहे हैं। खास तौर पर गोवा, दमन-दीव, अंडमान, मुंबई, रामेश्वरम, केरल, हैदराबाद, विशाखापट्नम, भुवनेश्वर, चेन्नई, जयपुर, उदयपुर, शिरडी, जगन्नाथपुरी, अयोध्या के साथ ही गुजरात के भुज जाने वालों की संख्या ज्यादा है। वहीं विदेशों में दुबई, वियतनाम, मलेशिया, मॉरीशस, सिंगापुर,शंघाई, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, ताइवान और मकाऊ सहित अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं।