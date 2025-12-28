CG Job: छत्तीसगढ़ में नौकरी के लिए योग्यताएं बदली, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

पद का नाम नई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अन्य अनिवार्य कौशल

शीघ्रलेखक (Stenographer) 12वीं पास (10+2) 100 शब्द प्रति मिनट की शीघ्रलेखन गति + प्रमाण पत्र

डाटा एंट्री/कंप्यूटर ऑपरेटर 12वीं पास (10+2) 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा + 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा गति

स्टेनो टाइपिस्ट 12वीं पास (10+2) 60 शब्द प्रति मिनट की शीघ्रलेखन गति

सहायक ग्रेड-3 12वीं पास (10+2) 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा + 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा गति

वाहन चालक (Driver) 8वीं पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस