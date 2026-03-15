भरे मंच से मंत्री नेताम की टिप्पणी से सब चौंके, अमर अग्रवाल की सीट को लेकर कही ये बात, देखें VIDEO

Ramvichar Netam Statement: न्यायधानी बिलासपुर में आयोजित गोधन योजना के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की एक हल्की-फुल्की टिप्पणी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का जिक्र किया और इसी दौरान बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल का नाम लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि “कलेक्टर संजय अग्रवाल के आने से तो विधायक अमर अग्रवाल की कुर्सी ही खतरे में पड़ गई है।”