15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

भरे मंच से मंत्री नेताम की टिप्पणी से सब चौंके, अमर अग्रवाल की सीट को लेकर कही ये बात, देखें VIDEO

Godhan Yojana Program: कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मंच से मजाकिया अंदाज में कहा कि कलेक्टर संजय अग्रवाल के आने से विधायक अमर अग्रवाल की सीट खतरे में पड़ गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 15, 2026

विधायक अमर अग्रवाल की सीट खतरे में (photo source- Patrika)

विधायक अमर अग्रवाल की सीट खतरे में (photo source- Patrika)

Ramvichar Netam Statement: न्यायधानी बिलासपुर में आयोजित गोधन योजना के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की एक हल्की-फुल्की टिप्पणी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का जिक्र किया और इसी दौरान बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल का नाम लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि “कलेक्टर संजय अग्रवाल के आने से तो विधायक अमर अग्रवाल की कुर्सी ही खतरे में पड़ गई है।”

कार्यक्रम में मंत्री ने ली चुटकी

मंत्री की इस बात को सुनकर मंच पर बैठे नेता और अधिकारी कुछ पल के लिए एक-दूसरे की ओर देखने लगे, वहीं सभा में मौजूद लोगों के बीच हल्की मुस्कान भी दिखाई दी। मंत्री की इस चुटकी से कार्यक्रम का माहौल कुछ समय के लिए हल्का हो गया। कार्यक्रम में पशुपालकों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।

Ramvichar Netam Statement: दिसंबर की घटना से जोड़ा जा रहा बयान

मंत्री के इस बयान को कुछ लोग पिछले साल दिसंबर में हुई उस घटना से जोड़कर भी देख रहे हैं, जब आरक्षित सीट को लेकर विधायक अमर अग्रवाल ने सार्वजनिक मंच से कलेक्टर के प्रति नाराजगी जताई थी। हालांकि कृषि मंत्री ने यह टिप्पणी मजाक के रूप में कही थी, लेकिन उनके इस तंज ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा जरूर छेड़ दी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 07:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / भरे मंच से मंत्री नेताम की टिप्पणी से सब चौंके, अमर अग्रवाल की सीट को लेकर कही ये बात, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोरोना में आर्थिक रूप से कमजोर हुए बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत करेगी एमबीबीएस योजना, मिलेगा 758 करोड़ रुपए का सीधा लाभ

कोरोना में आर्थिक रूप से कमजोर हुए बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत करेगी एमबीबीएस योजना, मिलेगा 758 करोड़ रुपए का सीधा लाभ
रायपुर

Public News: शहर के इस वार्ड के लोगों को पड़ रहा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना

Public News: शहर के इस वार्ड के लोगों को पड़ रहा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना
रायपुर

शर्मनाक: टोनही/डायन के संदेह में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश ओडिशा, झारखण्ड में हो रही निर्दोष महिलाओं की हत्याएं

शर्मनाक: टोनही/डायन के संदेह में छत्तीसगढ़,मध्यप्रदेश ओडिशा, झारखण्ड में हो रही निर्दोष महिलाओं की हत्याएं
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौधाम योजना का किया शुभारंभ, अब प्रदेश के सभी गौधाम कहलाएंगे सुरभि गौधाम

रायपुर

महाराष्ट्र मंडल में सेवाभावी नर्सेस का सम्मान, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कुलिश जी की स्मृति में पत्रिका भी बना भागीदार…

महाराष्ट्र मंडल में महिला दिवस पर सेवाभावी नर्सों का सम्मान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.