Big Incident: मालगाड़ी के वैगन से टकरा कर पलटा लोडर वाहन, दबने से चालक की हुई मौत

मौत
Big Incident: एसईसीएल की गेवरा खदान के रेलवे साइडिंग पर मालगाड़ी में कोयला लोडिंग के दौरान हुए हादसे लोडर वाहन के पलट जाने से उसमें दबकर निजी कंपनी के लोडर चालक की मौत हो गई। इस हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर दीपका पुलिस मामले की जांच कर रही।
एसईसीएल गेवरा खदान के रेलवे कोल साइडिंग पर गुरुवार को यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रेलवे साइडिंग पर खड़ी वैगन में कोयला लोडिंग का काम चल रहा था। इसी बीच अचानक मालगाड़ी के आगे बढ़ने के दौरान मालगाड़ी के हिस्से से लोडर टकरा गया और बकेट मालगाड़ी के डिब्बे में फंसने से लोडर खींचकर पलट गया। इस हादसे में लोडर के चालक जमुना प्रसाद विश्वकर्मा की लोडर से दबने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई है।
हादसे को लेकर दीपका पुलिस का कहना है कि मृतक जमुना प्रसाद विश्वकर्मा कोरबा बाई पास मार्ग निवासी है। वह मूलत: सीधी मध्यप्रदेश का निवासी था। जीटीपी कंपनी का कर्मचारी था और रविवार को वह गेवरा खदान के रेलवे साइडिंग में कोयला लोडिंग का कार्य कर रहा था। इसी दौरान हुए हादसे में उसकी मौत हो गई।
इधर तमाम सुरक्षा दावों के बाद भी एसईसीएल की खदानों में हादसों में कमी नहीं आ रही है। कुछ दिनों पहले ही एसईसीएल के दीपका खदान में हुए घटना में आईओसीएल के बारूद वाहन के साथ खदान में पहुंचा एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसे के बाद उसके दोनों पैर को काटने पड़े थे। इस हादसे के बाद गेवरा खदान रेलवे साइडिंग पर हुए हादसे में लोडर चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। इससे खदानों में कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर घटना के कारणों की जांच कर रही है।
