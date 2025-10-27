Big Incident: मालगाड़ी के वैगन से टकरा कर पलटा लोडर वाहन, दबने से चालक की हुई मौत

एसईसीएल गेवरा खदान के रेलवे कोल साइडिंग पर गुरुवार को यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रेलवे साइडिंग पर खड़ी वैगन में कोयला लोडिंग का काम चल रहा था। इसी बीच अचानक मालगाड़ी के आगे बढ़ने के दौरान मालगाड़ी के हिस्से से लोडर टकरा गया और बकेट मालगाड़ी के डिब्बे में फंसने से लोडर खींचकर पलट गया। इस हादसे में लोडर के चालक जमुना प्रसाद विश्वकर्मा की लोडर से दबने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई है।