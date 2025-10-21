Road Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को रौंदा, युवक की मौके पर मौत

हादसे के बाद बस चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि बस और आरोपी चालक की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसे होते रहते हैं, लेकिन यातायात पुलिस की निगरानी न होने के कारण ऐसे हादसे रुक नहीं पा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।