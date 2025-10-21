Road Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को रौंदा, युवक की मौके पर मौत

मौत (Photo source- Patrika)
Road Accident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घड़ी चौक के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार युवक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
हादसे के बाद बस चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि बस और आरोपी चालक की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसे होते रहते हैं, लेकिन यातायात पुलिस की निगरानी न होने के कारण ऐसे हादसे रुक नहीं पा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
