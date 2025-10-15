हाइवा और बस की भीषण टक्कर से चालक की मौत, गैस कटर से काटकर निकाला गया शव, मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, आयरन से भरी यह हाइवा अंबिकापुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। वहीं यात्री बस विपरीत दिशा से कुनकुरी की ओर आ रही थी। दोपहर करीब 2 बजे श्रीनदी पुल के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि हाइवा का आगे का हिस्सा पूरी तरह दब गया और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। टक्कर के बाद पुल के नीचे गिरी हाइवा का मंजर इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई।