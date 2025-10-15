Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

हाइवा और बस की भीषण टक्कर से चालक की मौत, गैस कटर से काटकर निकाला गया शव, मची अफरा-तफरी

Road Accident: जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर उस वक्त कोहराम मच गया, जब श्रीनदी के पास तेज रफ्तार हाइवा और यात्री बस की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई।

2 min read

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

Road Accident

सड़क हादसा (File Photo)

Huge Road Accident: जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर उस वक्त कोहराम मच गया, जब श्रीनदी के पास तेज रफ्तार हाइवा और यात्री बस की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाइवा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी और उसके केबिन के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।

जानकारी के अनुसार, आयरन से भरी यह हाइवा अंबिकापुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। वहीं यात्री बस विपरीत दिशा से कुनकुरी की ओर आ रही थी। दोपहर करीब 2 बजे श्रीनदी पुल के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि हाइवा का आगे का हिस्सा पूरी तरह दब गया और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। टक्कर के बाद पुल के नीचे गिरी हाइवा का मंजर इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई।

स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में कुनकुरी थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। गैस कटर की मदद से हाइवा का केबिन काटकर चालक और क्लीनर को बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। गंभीर रूप से घायल क्लीनर को तुरंत कुनकुरी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

मच गई चीख-पुकार

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस और हाइवा दोनों ही तेज रफ्तार में थे। पुल के संकरे मोड़ पर नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे के हिस्से का भी शीशा चकनाचूर हो गया। बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, हालांकि बस में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के कारण रायगढ़-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यवस्था दुरुस्त की।

चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि श्रीनदी पुल के इस हिस्से पर आए दिन हादसे होते हैं। यहां सड़क संकरी है और मोड़ अचानक आता है, जिससे वाहन चालक नियंत्रण खो बैठते हैं। लोगों ने प्रशासन से इस जगह पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है।

