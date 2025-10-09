Huge Road Accident: एक ही परिवार के 3 की मौत… गौवंश को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई कार, इधर बस से उतरते समय एक की गई जान

सोमवार की रात सड़क हादसे में बस से उतरते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्राम बड़े साजापाली निवासी निर्मल सिंह सिदार (45) 6 अक्टूबर की सुबह 8 बजे वह अपने साला संतोष सिदार को तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए रायपुर लेकर गया था। वहां से निर्मल सिंह शाम को समलेश्वरी बस क्रमांक सीजी 13 एबी 5268 से घर लौट रहा था। रात 8 बजे एनएच-353 पर भंवरपुर क्रॉसिंग के पास पहुंची। निर्मल सिंह सिदार बस से उतर रहा था। उतरने के पहले चालक ने बस आगे बढ़ा दी। निर्मल सिंह सड़क पर गिर पड़ा। गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई।