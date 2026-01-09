9 जनवरी 2026,

महासमुंद

PM Kisan Yojana: बड़ी खबर… 26 हजार से ज्यादा किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, जानें वजह

PM Kisan Yojana: सरकार की एक नई अनिवार्यता ने जिले के हजारों किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अगर समय रहते यह काम नहीं किया गया, तो पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त रुक सकती है। 26 हजार से ज्यादा किसान अभी भी खतरे की सूची में हैं। जानिए पूरी वजह…

महासमुंद

Khyati Parihar

Jan 09, 2026

बड़ी खबर: 26 हजार से ज्यादा किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, जानें वजह

PM Kisan Yojana: महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कुल 1 लाख 30 हजार 367 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 1 लाख 3 हजार 983 किसानों द्वारा फार्मर आईडी बनवा ली गई है तथा 26 हजार 384 किसानों की फार्मर आईडी बनना शेष है।

उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसे गंभीरता से लेते हुए शेष सभी हितग्राही किसानों से शीघ्र फार्मर आईडी बनवाने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।

इसके पश्चात बी-1 पर्ची की प्रति, आधार कार्ड की प्रति सहित आवश्यक दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित पटवारी के पास जमा कर फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अधीनस्थ मैदानी अमला के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं तथा फार्मर आईडी से वंचित किसानों से सीधे संपर्क कर उन्हें जागरूक करने कहा गया है।

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,माना जा रहा है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में PM Kisan की वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए।

Published on:

09 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / PM Kisan Yojana: बड़ी खबर… 26 हजार से ज्यादा किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, जानें वजह

महासमुंद

छत्तीसगढ़

