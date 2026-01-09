9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

महासमुंद

Ganja Smuggling: छत्तीसगढ़ में नशे के नेटवर्क पर प्रहार, दो अलग-अलग मामलों में 72 किलो गांजा जब्त… जानें कहां हुई कार्रवाई?

Ganja Smuggling: महासमुंद जिले के थाना सिंघोड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 60 किलोग्राम गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया।

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Jan 09, 2026

72 किलो से ज्यादा गांजा जब्त (पत्रिका - फोटो)

72 किलो से ज्यादा गांजा जब्त (पत्रिका - फोटो)

Ganja Smuggling: महासमुंद जिले के थाना सिंघोड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 60 किलोग्राम गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त ऑटो, दो मोबाइल फोन और नकद सहित कुल 31 लाख 72 हजार रुपए की सामग्री भी जब्त की गई।

पुलिस के अनुसार, एएनटीएफ सिंघोडा की टीम को सूचना मिली थी कि ओडिशा से दो व्यक्ति ऑटो में गांजा लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। 8 जनवरी को देहात पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ने ग्राम रेहटीखोल के पास एनएच-53 पर घेराबंदी की। रोके गए ऑटो सीजी 07 बीआर 6305 में चालक गोविन्द राम (32) और पीछे बैठे गयासुद्दीन आलम (36) दोनों गोपालगंज, बिहार के निवासी पाए गए।

तलाशी के दौरान ऑटो के केबिन में रखी तीन बोरियों से कुल 35 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिनका वजन 60 किलोग्राम था। इसके साथ ही ऑटो, दो मोबाइल फोन और 2 हजार रुपए नकद भी जप्त किए गए। अपराधियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। यह कार्रवाई सिंघोड़ा पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने की।

12 लाख के गांजा के साथ वाहन छोडक़र फरार तस्कर

वहीं बसना पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। वाहन जांच के दौरान घबराया तस्कर पुलिस को चकमा देने के प्रयास में वाहन छोडक़र फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 जनवरी की शाम करीब 6.45 बजे गढ़पटनी मार्ग तिराहा बसना के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कार मांक एमएच 24 एबी 1947 का चालक पुलिस चेकिंग देखकर घबरा गया और तेज रफ्तार में वाहन भगाने लगा।

पीछा किए जाने पर वाहन सीटी ग्राउंड बसना के मुख्य गेट से टकरा गया। चालक वाहन को चालू हालत में छोडक़र मौके से फरार हो गया। जांच में वाहन की बीच व पिछली सीट के ऊपर रखी दो सफेद बोरियों से 23 किलो 730 ग्राम गांजा बरामद किया गया। तौलाई में पहली बोरी में 16 किलो 470 ग्राम और दूसरी में 7 किलो 260 ग्राम गांजा पाया गया। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत 11 लाख 86 हजार 500 रुपए बताई गई है।

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Ganja Smuggling: छत्तीसगढ़ में नशे के नेटवर्क पर प्रहार, दो अलग-अलग मामलों में 72 किलो गांजा जब्त… जानें कहां हुई कार्रवाई?

महासमुंद

छत्तीसगढ़

