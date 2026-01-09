Ganja Smuggling: छत्तीसगढ़ में नशे के नेटवर्क पर प्रहार, दो अलग-अलग मामलों में 72 किलो गांजा जब्त… जानें कहां हुई कार्रवाई?

पीछा किए जाने पर वाहन सीटी ग्राउंड बसना के मुख्य गेट से टकरा गया। चालक वाहन को चालू हालत में छोडक़र मौके से फरार हो गया। जांच में वाहन की बीच व पिछली सीट के ऊपर रखी दो सफेद बोरियों से 23 किलो 730 ग्राम गांजा बरामद किया गया। तौलाई में पहली बोरी में 16 किलो 470 ग्राम और दूसरी में 7 किलो 260 ग्राम गांजा पाया गया। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत 11 लाख 86 हजार 500 रुपए बताई गई है।