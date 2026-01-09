चौथी क्लास की परीक्षा में कुत्ते के नाम का विकल्प लिखा ‘राम’, प्रश्न-पत्र वायरल होते ही मचा बवाल

इससे समाज में अराजतका की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस मामले में किसने प्रश्न का निर्माण किया, किसने प्रूफ रीडिंग की और किसने अंतिम प्रकाशन के लिए भेजा, इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। संयुक्त संचालक की चार सदस्यीय टीम गुरुवार शाम को जिला शिक्षा कार्यालय पहुंची। टीम में संजीव श्रीवास्तव और सतीश नायर शामिल थे। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद विजय लहरे ने कहा कि यह प्रश्न पत्र उनके कार्यालय या शिक्षकों द्वारा तैयार नहीं किया गया था। यह वेंडर के पास छपने गया था और वहीं से गलत रूप में आया। जैसे ही संज्ञान में आया, प्रश्न से गलत विकल्प को हटा दिया गया।