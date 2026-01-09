चौथी क्लास की परीक्षा में कुत्ते के नाम का विकल्प लिखा ‘राम’, प्रश्न-पत्र वायरल होते ही मचा बवाल

विहिप और एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, की कार्रवाई की मांग ( Photo - Patrika )
CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश के एक टेस्ट पेपर में कुत्ते के नाम वाले सवाल पर बवाल मचा है। मल्टीपल चॉइस सवाल में के ऑप्शन में 'राम' शब्द भी दिया गया था। चौथी कक्षा की परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को लेकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि मामला सामने आते ही विश्व हिंदू परिषद (विहिप), बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने डीईओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया।
विहिप और एबीवीपी ने सात दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर लोक शिक्षण संचालनालय ने डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जिला शिक्षा विभाग में पुलिस तैनात रही और एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में डीईओ कार्यालय पहुंचे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि राम शब्द को जानबूझ कर लिखा गया है। जो भी इसका दोषी है, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस मामले में एबीवीपी ने डीईओ पर एफआईआर की भी मांग की है। संगठन के नरेश नायक ने बताया कि डीईओ के द्वारा गोल-मोल जवाब दिया जा रहा है। यदि सात दिन के भीतर में कार्रवाई नहीं की गई तो महासमुंद में उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। वहीं एबीवीपी के साथ ही छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने भी विरोध जताया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।
इससे समाज में अराजतका की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस मामले में किसने प्रश्न का निर्माण किया, किसने प्रूफ रीडिंग की और किसने अंतिम प्रकाशन के लिए भेजा, इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। संयुक्त संचालक की चार सदस्यीय टीम गुरुवार शाम को जिला शिक्षा कार्यालय पहुंची। टीम में संजीव श्रीवास्तव और सतीश नायर शामिल थे। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद विजय लहरे ने कहा कि यह प्रश्न पत्र उनके कार्यालय या शिक्षकों द्वारा तैयार नहीं किया गया था। यह वेंडर के पास छपने गया था और वहीं से गलत रूप में आया। जैसे ही संज्ञान में आया, प्रश्न से गलत विकल्प को हटा दिया गया।
प्रश्न-पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने तुरंत पत्र जारी किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रश्न क्रमांक एक के विकल्प डी को निरस्त कर दिया। इसके स्थान पर नया विकल्प टॉमी आधिकारिक रूप से जोड़ा गया है।
पीडीएफ प्रिंट पर चर्चा
शिक्षक संगठनों ने डीईओ से मुलाकात कर पीडीएफ प्रिंट को लेकर भी चर्चा की। टेकराम सेन, उमेश भारती गोस्वामी, अविनाश लाल और राजेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे और ज्ञापन सौंपा।
नोटिस किया जारी
लोक शिक्षक संचालनालय ने डीईओ विजय लहरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संचालनालय ने पत्र में डीईओ को लिखा है कि दायित्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही और उदासीनता बरती गई है।
