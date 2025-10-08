CG Road Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ ये हादसा?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गयानगर निवासी विकास साहू अपनी पत्नी और डेढ़ साल की बेटी को स्कूटर पर बैठाकर कहीं जा रहे थे। जैसे ही वे दयानंद आर्य स्कूल के पास पहुंचे, सामने से मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी। ट्रैक्टर को देखकर विकास ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे उनकी पत्नी और बेटी असंतुलित होकर स्कूटर से गिर गईं और ट्रॉली के पिछले पहियों के नीचे आ गईं।