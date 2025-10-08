Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Road Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ ये हादसा?

Road Accident: मंगलवार दोपहर शहर के बीचोंबीच दर्दनाक सड़क हादसे में मां और उसकी डेढ़ साल की बेटी की मौत हो गई।

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 08, 2025

Huge Road Accident पत्रिका फाइल फोटो।

CG Road Accident: मंगलवार दोपहर शहर के बीचोंबीच दर्दनाक सड़क हादसे में मां और उसकी डेढ़ साल की बेटी की मौत हो गई। हादसा दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के दयानंद आर्य स्कूल के पास दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब स्कूटर पर सवार मां-बेटी ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गयानगर निवासी विकास साहू अपनी पत्नी और डेढ़ साल की बेटी को स्कूटर पर बैठाकर कहीं जा रहे थे। जैसे ही वे दयानंद आर्य स्कूल के पास पहुंचे, सामने से मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी। ट्रैक्टर को देखकर विकास ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे उनकी पत्नी और बेटी असंतुलित होकर स्कूटर से गिर गईं और ट्रॉली के पिछले पहियों के नीचे आ गईं।

CG Road Accident: दोनों की हुई मौत

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने मां और बेटी दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस ने मामले में विवेचना प्रारंभ कर दी है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां रोजाना भारी वाहनों की आवाजाही रहती है और सड़क संकरी होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से वहां भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है।

