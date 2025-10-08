तेज रफ्तार ट्रेलर ने छीनी 18 साल के युवक की जान, यहां 8 महीनों में 2960 लोगों की हो चुकी है मौत

Huge Road Accident पत्रिका फाइल फोटो।
Huge Road Accident: बिलासपुर सीपत थाना क्षेत्र के नवाडीह मेन रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बाइक से घर लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे कुचल दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि युवक के सिर में गंभीर चोट आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने चालक पर गंभीर लापरवाही का आरोपलगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम गतौरा निवासी खिलेश चंद्राकर (18), ग्राम सोमवार रात अपनी काले-लाल रंग की बाइक से सीपत से घर लौट रहा था। रात करीब 8.40 बजे जब वह नवाडीह मेन रोड पर था तो उसी सतस गुड़ी की ओर से आ रहे ट्रेलर के चालक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही खिलेश बाइक सहित सड़क पर जा गिरा और सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रायपुर जिले में सिर्फ 8 महीनों में 2960 लोगों की मौत हो चुकी है और 5650 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्थिति और भयावह नजर आती है। हादसों का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है।
प्रदेश के 19 जिलों में तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राज्य पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 31 अगस्त 2025 के बीच कुल 6,500 सड़क हादसों में 2,960 लोगों की मौत और 5,650 लोग घायल हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इस अवधि में 505 हादसों में 313 अधिक मौतें हुई हैं, जबकि घायल होने वालों की संख्या में 782 का इजाफा देखा गया है।
