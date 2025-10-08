तेज रफ्तार ट्रेलर ने छीनी 18 साल के युवक की जान, यहां 8 महीनों में 2960 लोगों की हो चुकी है मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम गतौरा निवासी खिलेश चंद्राकर (18), ग्राम सोमवार रात अपनी काले-लाल रंग की बाइक से सीपत से घर लौट रहा था। रात करीब 8.40 बजे जब वह नवाडीह मेन रोड पर था तो उसी सतस गुड़ी की ओर से आ रहे ट्रेलर के चालक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही खिलेश बाइक सहित सड़क पर जा गिरा और सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।