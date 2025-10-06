Huge Road Accident: तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार परिवार को कुचला, मौके पर ही पिता-पुत्र की मौत, पत्नी गंभीर

पत्रिका फाइल फोटो।
Huge Road Accident: रंका थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर महताब मोड़ के पास रविवार को हुए सड़क हादसे में रामानुजगंज निवासी पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया।
जानकारी के अनुसार रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 3 निवासी 38 वर्षीय मुकेश कश्यप सब्जी विक्रेता थे। वह पत्नी गीता देवी और 14 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु कुमार के साथ दशहरा पर्व मनाकर बुढ़ीबीर गांव से घर लौट रहे थे। इसी दौरान महताब मोड़ के पास रंका की ओर से आ रही तेज़ रफ्तार ने उनकी बाइक को ज़ोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में मुकेश कश्यप और उनके पुत्र दिव्यांशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस सड़क दुर्घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। नगरवासी हादसों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मृतक मुकेश कश्यप नगर के थाना रोड में सब्जी बेचने का कार्य करते थे।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा को जब्त कर लिया। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना प्रभारी चेतन कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग