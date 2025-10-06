Huge Road Accident: तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार परिवार को कुचला, मौके पर ही पिता-पुत्र की मौत, पत्नी गंभीर

हादसे में मुकेश कश्यप और उनके पुत्र दिव्यांशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस सड़क दुर्घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। नगरवासी हादसों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मृतक मुकेश कश्यप नगर के थाना रोड में सब्जी बेचने का कार्य करते थे।