VIDEO: कवर्धा में भीषण हादसा: बोलेरो और ट्रक की टक्कर से 5 लोगों की मौत, कई घायल… मची अफरा-तफरी

कबीरधाम जिले में हर माह औसतन 10 से 12 लोगाें की मौत सड़क हादसे में हो रही है। जिले में हर माह दो माह के दौरान बड़े हादसे भी होते हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। बीते वर्ष कुकदुर क्षेत्र में पिकअप वाहन में सवारी ढोने वाले वाहन की दुर्घटना होने पर 19 लोगों की एक साथ मौत हुई थी। वहीं दो दिन पूर्व ही मध्यप्रदेश के डिंडौरी जाने वाले पंडरिया बजाग मार्ग पर भोर सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। जहां कार में सवार एक दम्पत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार में सवार तीन लोगों को चोट आई।