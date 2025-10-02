जतमई माता मंदिर परिसर में बड़ा हादसा… हवा में लहराते हुए रोलर से टकराई बाइक, युवक की हुई दर्दनाक मौत, साथी गंभीर

मौत (photo-patrika)
Road Accident: गरियाबंद जिले के धार्मिक पर्यटन स्थल जतमई माता मंदिर के मोड़ पर बुधवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा हो गया। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के ग्राम बेलरदोना निवासी परमेश्वर ध्रुव अपने साथी के साथ बाइक से जतमई की ओर जा रहा था। इसी दौरान मोड़ पर उसका संतुलन बिगड़ गया और सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से जा टकराया। जोरदार टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए और चालक परमेश्वर ध्रुव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि युवक की बाइक हवा में लहराते हुए सीधे खड़ी हुई रोलर से टकराई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही छुरा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद परमेश्वर ध्रुव को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसके साथी को भर्ती कर उपचार जारी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि मृतक युवक हादसे के समय नशे की हालत में था, जिससे उसने बाइक पर नियंत्रण खो दिया। इधर, पांडुका से मुड़ागांव तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य में लगे भारी वाहन अकसर सड़क पर खड़े रहते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी की मनमानी का आरोप लगाया है।
