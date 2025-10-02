जतमई माता मंदिर परिसर में बड़ा हादसा… हवा में लहराते हुए रोलर से टकराई बाइक, युवक की हुई दर्दनाक मौत, साथी गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि युवक की बाइक हवा में लहराते हुए सीधे खड़ी हुई रोलर से टकराई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही छुरा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद परमेश्वर ध्रुव को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसके साथी को भर्ती कर उपचार जारी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।