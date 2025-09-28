घर का कमाऊ मुखिया चला गया, बच्चों के सिर से उठ गया पिता का साया… जानें गोदावरी फैक्ट्री में लापरवाही का खौफनाक नतीजा

धरसीवां ब्लॉक के ग्राम खौना निवासी तुलसी राम भट्ट उम्र 32 साल दो महीने से गोदावरी फैक्ट्री में ठेकेदारी के अंतर्गत काम में लगा था। उसका 3 साल का पुत्र और 5 साल का पुत्री है। उसकी पत्नी भारती भट्ट से शादी 6 साल पहले समीप ग्राम पवनी में हुई थी। मृतक ही पूरा परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक के पिता रामवतार भट्ट उम्र 62 साल बुजुर्ग है। वह गांव के एक किसान के घर ट्रैक्टर चलाता है। मृतक घर का इकलौता लड़का था, उसकी दो बहन है एक बड़ी बहन मुखबधिर है। मौत की खबर सुनकर परिवारजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं दो छोटे-छोटे बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है।