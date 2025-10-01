Double murder: सडक़ हादसे में मौत नहीं, बल्कि पिकअप चढ़ाकर की गई थी 2 युवकों की हत्या, टीआई सस्पेंड

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत 26 सितंबर की रात पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इस मामले में नया मोड़ आया है। यह कोई सडक़ हादसा नहीं था, बल्कि पिकअप चढ़ाकर दोनों की हत्या (Double murder) की गई थी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा निकला। मृत व्यक्तियों ने घटना के एक दिन पहले ही थाने में शिकायत की थी, लेकिन टीआई ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाते हुए कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में लापरवाही बरतने पर आईजी ने टीआई को सस्पेंड करते हुए बैकुंठपुर लाइन अटैच कर दिया है।