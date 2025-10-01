Double murder: सडक़ हादसे में मौत नहीं, बल्कि पिकअप चढ़ाकर की गई थी 2 युवकों की हत्या, टीआई सस्पेंड

Accident murder (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत 26 सितंबर की रात पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इस मामले में नया मोड़ आया है। यह कोई सडक़ हादसा नहीं था, बल्कि पिकअप चढ़ाकर दोनों की हत्या (Double murder) की गई थी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा निकला। मृत व्यक्तियों ने घटना के एक दिन पहले ही थाने में शिकायत की थी, लेकिन टीआई ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाते हुए कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में लापरवाही बरतने पर आईजी ने टीआई को सस्पेंड करते हुए बैकुंठपुर लाइन अटैच कर दिया है।
आईजी के आदेश (Double murder) में उल्लेख है कि सूरजपुर जिले के ग्राम रसौकी निवासी श्यामसुंदर गिरी व कृष्णा गिरी पिता स्व. जद्दू गिरी ने 25 सितंबर को सोनहत थाना में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरिया निवासी रमेश यादव एवं सुरेश यादव पिता ब्रम्हलाल तथा बिहारपुर के ग्राम रसौकी निवासी बृजनन्दन पिता स्व. शनि कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उन्होंने बताया कि उनके परिवार का एवं आरोपियों (Double murder) से जमीन संबंधी पुराना विवाद चल रहा है और वह जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन टीआई ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया और अगले दिन 26 सितंबर को फिर थाना बुलाया गया था।
आवेदक श्यामसुंदर और कृष्णा ने बताया कि टीआई के बुलावे पर वे थाना आए थे। यहां से अलग-अलग बाइक पर चारों घर लौट रहे थे। इसी बीच आरोपी रमेश यादव ने पिकअप क्रमांक सीजी 16 सीक्यू 8828 से टक्कर मारकर राम गिरी गोस्वामी व अमरजीत सिंह की हत्या (Double murder) कर दी।
इस मामले में थाना सोनहत में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मृतक के परिजनों की ओर से प्रकरण में अन्य आरोपी भी हैं। लेकिन थाना प्रभारी ने कार्रवाई नहीं कर उन्हें अपराध से बचाने की कोशिश की जा रही है।
आईजी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक हेमंत अग्रवाल द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं करने से घटना (Double murder) घटित होना प्रतीत होता है। साथ ही थाना प्रभारी रहने से प्रकरण में निष्पक्ष जांच प्रभावित होना भी संभावित है। उस पर उन्होंने थाना प्रभारी अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र बैकुंठपुर कोरिया अटैच कर दिया है।
