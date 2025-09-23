Live murder: Video: मूंगफली खाने पर हुई लड़ाई के बाद पिता-पुत्र को बोलेरो से कुचलकर मार डाला, दूसरा बेटा गंभीर

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के रामानुजगनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिवरागुड़ी में 22 सितंबर की देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात (Live murder) को अंजाम दिया गया। खेत से मूंगफली खाने के विवाद में पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक नाबालिग की बेदम पिटाई की, फिर मामला थाने तक पहुंचा। मारपीट करने वाले आरोपियों ने थाने में दूसरे पक्ष के पिता व उसके 2 पुत्रों को बोलेरो से कुचल देने की धमकी दी। फिर कुछ देर बाद ही पिता व उसके दो पुत्रों को बोलेरो से कुचल दिया। बोलेरो से कुचलने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना में पिता व उसके बड़े पुत्र की मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तिवरागुड़ी निवासी त्रिवेणी रवि 41 वर्ष (Live murder) ने अपने खेत में मूंगफली की खेती की है। फसल लगभग तैयार हो चुकी है। सोमवार की शाम उसका छोटा बेटा करण 16 वर्ष खेत की रखवाली करने गया था। इस दौरान वह खेत के मेड़ पर बैठकर मूंगफली खा रहा था।
इसी दौरान उसका रिश्तेदार नर्मदा सोनवानी अपने 2 पुत्रों ओमप्रकाश समेत एक अन्य के साथ वहां बोलेरो से पहुंचा। नर्मदा सोनवानी ने भी बगल के खेत में मूंगफली की खेती की है। उन्होंने करण को मूंगफली खाते देखा और यह कहते हुए उसकी पिटाई कर दी कि वह उनके खेत की मूंगफली उखाडक़र खा रहा है।
तीनों ने उसे रॉड से बेदम पीटा (Live murder) और उसका मोबाइल तोड़ दिया। यह बात जब त्रिवेणी को पता चली तो वह अपने बड़े बेटे राजा बाबू 21 वर्ष के साथ वहां पहुंचा और बेटे करण की पिटाई पर आपत्ति जताई। इसके बाद नर्मदा सोनवानी ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर त्रिवेणी व उसके दोनों बेटों को फिर पीटा।
मारपीट के बाद पीडि़त त्रिवेणी अपने दोनों पुत्रों के साथ थाने में पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने नर्मदा व उसके दोनों पुत्रों को वहां बुलाया। यहां पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इस बीच नर्मदा सोनवानी के पुत्र ओमप्रकाश ने बोलेरो चढ़ाकर मार डालने (Live murder) की धमकी भी दी।
थाने से जब त्रिवेणी व उसके दोनों पुत्र बाइक से घर जाने लगे तो 2 बार उन्हें बोलेरो से टक्कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। इसकी शिकायत उन्होंने फिर थाने में की, लेकिन पुलिस की ओर से मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया।
थाने में शिकायत करने के बाद त्रिवेणी रवि अपने बड़े पुत्र राजा बाबू व छोटे पुत्र करण के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच रात करीब 11 बजे ग्राम नकना चौक के पास नर्मदा सोनवानी के पुत्र ओमप्रकाश ने तेज रफ्तार बोलेरो से उन्हें कुचल दिया। इससे तीनों हवा में करीब 10 फीट उछलते हुए एक घर की दीवार व खंभे से टकरा गए।
इस दौरान त्रिवणी रवि व उसके बड़े पुत्र राजा बाबू की मौके पर पही मौत (Live murder) हो गई।, जबकि छोटे पुत्र करण रवि को गंभीर हालत में सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर सूचना पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, वे फरार हैं।
बाइक सवार पिता व पुत्रों को बोलेरो से कुचलने (Live murder) की घटना ग्राम नकना चौक के पास एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि काफी तेज रफ्तार में बोलेरो ने पिता-पुत्रों को टक्कर मारी है। इसके बाद कुछ देर तक वे तड़पते रहे, इसके बाद उनके शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आई।