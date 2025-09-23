Live murder: Video: मूंगफली खाने पर हुई लड़ाई के बाद पिता-पुत्र को बोलेरो से कुचलकर मार डाला, दूसरा बेटा गंभीर

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के रामानुजगनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिवरागुड़ी में 22 सितंबर की देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात (Live murder) को अंजाम दिया गया। खेत से मूंगफली खाने के विवाद में पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक नाबालिग की बेदम पिटाई की, फिर मामला थाने तक पहुंचा। मारपीट करने वाले आरोपियों ने थाने में दूसरे पक्ष के पिता व उसके 2 पुत्रों को बोलेरो से कुचल देने की धमकी दी। फिर कुछ देर बाद ही पिता व उसके दो पुत्रों को बोलेरो से कुचल दिया। बोलेरो से कुचलने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना में पिता व उसके बड़े पुत्र की मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।