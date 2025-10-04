हादसों से सड़कें हो रहीं लाल… गार्डवॉल से टकराई तेज रफ्तार कार, दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 3 घायल

कबीरधाम जिले में हर माह औसतन 10 से 12 लोगाें की मौत सड़क हादसे में हो रही है। सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक लापरवाही के चलते ही लोग मौत मुंह में समा जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं। नशे में वाहन चलाना, रफ्तार से वाहन चलाना, बिना सोए थके होने के बाद भी वाहन चलाना, जल्दबाजी का चक्कर, सड़क पर फिसलन, धुंध, जर्जर व गड्ढेयुक्त सड़क, अंधा मोड़ प्रमुख रुप से सड़क हादसे कारण बनता है। वहीं सड़क हादसे में मौत का प्रमुख कारण सुरक्षा की अनदेखी मतलब हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाना होता है।