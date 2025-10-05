Huge Road Accident: हादसों से सड़कें हो रहीं लाल… दो दुर्घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत, 5 दिन में 6 की गई जान

बेमेतरा-बेरला मार्ग पर ग्राम भांड दो मोटरसायकिल में आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसें ग्राम कुसमी निवासी अक्षय साहू उम्र 30 पिता शंभूनाथ साहू और चुम्मन साहू उम्र 37 साल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चुम्मन मुल तौर पर रावांभाठा निवासी था जो कुसमी में दशहरा उत्सव में शामिल होने आया था। हादसे के वक्त वह काम से बेरला जा रहा था कि तब वह हादसे का शिकार हो गया। दोनों मृतक के शव को बेरला के सरकारी अस्पताल में पीएम किया गया। पीएम करने के बाद शव परिवार वालों को सौप दिया गया है।