Huge Road Accident: हादसों से सड़कें हो रहीं लाल… दो दुर्घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत, 5 दिन में 6 की गई जान

Accident (फोटो- सोशल मीडिया)
Huge Road Accident: बेमेतरा जिले में सड़क हादसों में मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिनोंदिन इसमें और इजाफा होते जा रहा है। शुक्रवार का दिन दु:खद रहा, जहां दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की असामायिक मौत हो गई। पहली सड़क दुर्घटना में गब्दा रोड़ पर एक युवक तुसार उर्फ तुलसी की मौत हुई है।
वहीं दूसरी घटना में सड़क हादसे में घायल हेमंत साहू को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। साथ ही ग्राम भाड़ में हुई दुर्घटना में दोनो की मौत हुई है। दो पहिया वाहनों के बीच हुए जोरदार भिड़ंत में सभी के सिर पर गंभीर चोट आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था।
कंडरका चौकी क्षेत्र के ग्राम पिरदा बोरसी रोड़ पर हुई दुर्घटना में स्कूटी सवार युवक तुसार निषाद उम्र 23 वर्ष ग्राम नेवनारा निवासी और बाईक सवार युवक हेमंत साहू उम्र 37 वर्ष ग्राम कुम्ही निवासी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं अन्य दुर्घटना में बेरला बेमेतरा मार्ग में हुई, जिसमें अक्षय साहू, उम्र 30 वर्ष कुसमी नगर पंचायत निवासी और चुम्मन सिह साहू रावाभाठा की मौत हो गई । पुलिस ने मर्ग कायम कर सभी प्रकरणों को जांच में लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार बेरला क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को हुई दुर्घटना में कंडरका चौकी क्षेत्र के ग्राम पिरदा गब्दा बोरसी मार्ग में दोपहिया वाहन में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में अपने दोपहिया वाहन से नेवनारा गांव जा रहे तुसार उर्फ तुलसी निषाद उम्र 23 व बाईक से विपरीत दिश से आ रहे हेमंत साहू हादसे के बाद गंभीर रूप सें घायल हो गए। दोनों के सिर पर गंभीर चोट आईं, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाने पर डाक्टरों ने तुसार उर्फ तुलसी की मौत होने की पुष्टि की।
वहीं धनंजय को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है । मृतक के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तुषार फार्म हाउस में काम करता था, जो काम की समाप्ति के बाद अपने गांव नेवनारा वापस जा रहा था । वहीं कुम्ही निवासी हेमंत साहू किसी गांव में कार्यक्रम देखने जा रहा था, जो हादसे में गंभीर रूप सें घायल हो गया।
जिले में 5 दिन के दौरान हुए अलग-अलग 5 सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले नवागढ़ थाना क्षेत्र के बोरदाई क्षेत्र में 29 सिंतबर की रात दुर्घटना में युवक की मौत हुई थी। वही 30 सितंबर को नेशनल हाइवे 130 में नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी में हुए सड़क दुर्घटना में ही बिलासपुर जिला के दो लोगों की मौत हो गई थी।
हादसे के बाद मौके पर पहुचे लोगों के अनुसार इस जर्जर रोड़ पर आना-जाना खतरे से खाली नहीं है, जहां आए दिन दुर्घटना होते रहती है। बीते सितंबर माह में वाहन पलटने से 10 लोग घायल हुए थे। इस जर्जर सड़क पर लोग जैसे-तैसे कर आवाजाही करते हैं। थोडी-सी चूक होने पर हादसे का शिकार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के गजेन्द्र निषाद व जोहार छत्तीसगढ़ के धनंजय निषाद ने बताया कि इस जर्जर सड़क को बनाने के लिए कलेक्टर, विधायक मंत्री तक को आवेदन दिया गया है।
आवेदन देने के बाद भी निर्माण को लेकर जिम्मेदार हाथ खींच रहे हैं। ग्राम विकास समिति द्वारा भी आवेदन दिया जा चुका है जिसे भी नजरअंदाज किया गया है। आए दिन हो रही दुर्घटना की वजह से ग्रामीण दहशत में रहते हैं। धनंजय निषाद ने बताया कि आवेदन लेकर जाने पर अधिकारी आवेदन को देखते भी नहीं हैं, बल्कि पंचायत की जिम्मेदारी है कहकर लौटा दिया जाता है। फिलहाल, यहां सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो रहे हैं या फिर मौत के आगोश में समा जा रहे हैं।
बेमेतरा-बेरला मार्ग पर ग्राम भांड दो मोटरसायकिल में आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसें ग्राम कुसमी निवासी अक्षय साहू उम्र 30 पिता शंभूनाथ साहू और चुम्मन साहू उम्र 37 साल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चुम्मन मुल तौर पर रावांभाठा निवासी था जो कुसमी में दशहरा उत्सव में शामिल होने आया था। हादसे के वक्त वह काम से बेरला जा रहा था कि तब वह हादसे का शिकार हो गया। दोनों मृतक के शव को बेरला के सरकारी अस्पताल में पीएम किया गया। पीएम करने के बाद शव परिवार वालों को सौप दिया गया है।
हादसे के बाद सें नगर पंचायत कुसमी में शोक का माहौल है। हादसा होने की खबर के बाद लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है इससे पहले 9 अगस्त को बेरला बेमेतरा मार्ग में इसी गांव रामपुर भाड़ में ही सड़क किनारे खड़े मालवाहक वाहन के पीछे टकराने से बाईक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद बीती रात को हुई सड़क दुर्घटना ने ग्रामीणों के जख्मों को फिर भर दिया।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग