7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बेमेतरा

कांग्रेसी नेता की आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप, कोतवाली में जुटे कार्यकर्ता, Video Viral

Congress Leader Suicide Attempt: कलेक्ट्रेट परिसर में एक कांग्रेसी नेता द्वारा आत्महत्या की कोशिश किए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 07, 2026

कांग्रेसी नेता की आत्महत्या की कोशिश (photo source- Patrika)

कांग्रेसी नेता की आत्महत्या की कोशिश (photo source- Patrika)

Congress Leader Suicide Attempt: कलेक्ट्रेट परिसर में एक कांग्रेस नेता के आत्महत्या की कोशिश के बाद जिले का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचने लगे हैं। पुलिस स्टेशन परिसर में भीड़ धीरे-धीरे बढ़ रही है।

Congress Leader Suicide Attempt: मामले की जांच में जुटी पुलिस

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अधिकारी के काम करने के तरीके से उन्हें मानसिक परेशानी हुई, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया। कांग्रेस कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि अधिकारी को सिटी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस नेता की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। इस बीच, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस और प्रशासन की बनी हुई है नजर

Congress Leader Suicide Attempt: कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और सिटी कोटवली इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक संबंधित अधिकारी से पूछताछ नहीं हो जाती और निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पुलिस और प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 04:53 pm

Published on:

07 Jan 2026 04:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / कांग्रेसी नेता की आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप, कोतवाली में जुटे कार्यकर्ता, Video Viral

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fire in Truck: मुख्य मार्ग पर दौड़ते वाहन में लगी भीषण आग, धूं-धूं कर ट्रक जलकर खाक, देखें Video

चलते वाहन में भीषण आग से अफरा-तफरी (photo source- Patrika)
बेमेतरा

दिल्ली की प्रतिष्ठा ममगाईं बेमेतरा कलेक्टर, पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक कर मां का सपना किया पूरा

IAS Pratishtha Mangain
बेमेतरा

CG Political News: मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के कांग्रेसी, जमकर विरोध प्रदर्शन कर कही ये बात… गरमाई राजनीति

मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

सार्वजनिक शौचालय की दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन

सार्वजनिक शौचालय की दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुई सरकारी चावल की तस्करी, वाहन छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

CG Rice Ghotala: छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुई सरकारी चावल की तस्करी, वाहन छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.