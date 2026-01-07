कांग्रेसी नेता की आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप, कोतवाली में जुटे कार्यकर्ता, Video Viral

कांग्रेसी नेता की आत्महत्या की कोशिश (photo source- Patrika)
Congress Leader Suicide Attempt: कलेक्ट्रेट परिसर में एक कांग्रेस नेता के आत्महत्या की कोशिश के बाद जिले का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचने लगे हैं। पुलिस स्टेशन परिसर में भीड़ धीरे-धीरे बढ़ रही है।
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अधिकारी के काम करने के तरीके से उन्हें मानसिक परेशानी हुई, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया। कांग्रेस कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि अधिकारी को सिटी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस नेता की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। इस बीच, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Congress Leader Suicide Attempt: कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और सिटी कोटवली इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक संबंधित अधिकारी से पूछताछ नहीं हो जाती और निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पुलिस और प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग