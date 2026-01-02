Promotion News: आयकर विभाग में प्रमोशन, MP-CG सर्किल के 19 इंस्पेक्टर बने ITO, देखें लिस्ट…

प्रमोशन (photo source- Patrika)
Promotion News: आयकर विभाग से जुड़ी एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। देशभर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ (MP-CG) सर्किल के 19 इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों को आयकर अधिकारी (ITO) के पद पर पदोन्नत किया गया है।
इसके अलावा MP-CG सर्किल के 4 अधिकारियों को सहायक आयुक्त के पद पर प्रमोशन मिला है। विभागीय स्तर पर जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
प्रशासनिक स्तर पर किए गए बदलावों के तहत राजस्थान के जयपुर सर्किल के प्रधान आयुक्त सुमीत कुमार को MP-CG सर्किल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे ललित कृष्ण सिंह दहिया के सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, MP-CG सर्किल के महानिदेशक (अन्वेषण) विजय कुमार पंडा को आंध्र प्रदेश-तेलंगाना सर्किल का (Promotion News) अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
आयकर विभाग में हुए इन पदोन्नतियों और प्रभार परिवर्तन को प्रशासनिक मजबूती, कार्यक्षमता और राजस्व प्रबंधन को और बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
