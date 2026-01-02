Promotion News: आयकर विभाग में प्रमोशन, MP-CG सर्किल के 19 इंस्पेक्टर बने ITO, देखें लिस्ट…

प्रशासनिक स्तर पर किए गए बदलावों के तहत राजस्थान के जयपुर सर्किल के प्रधान आयुक्त सुमीत कुमार को MP-CG सर्किल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे ललित कृष्ण सिंह दहिया के सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, MP-CG सर्किल के महानिदेशक (अन्वेषण) विजय कुमार पंडा को आंध्र प्रदेश-तेलंगाना सर्किल का (Promotion News) अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।