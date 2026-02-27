27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

मंत्री दयालदास बघेल की अनुशंसा पर नगर पंचायत को करोड़ों की सौगात, 13 विकास कार्यों को मिली मंजूरी

Bemetara News: नगर पंचायत दाढ़ी को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास से अधोसंरचना मद अंतर्गत 13 विकास कार्यों के लिए 191.01 लाख और नगर पंचायत कार्यालय भवन निर्माण के लिए 125.39 लाख रुपए की अनुदान स्वीकृति मिली है।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Feb 27, 2026

नगर पंचायत में 13 विकास कार्यों को मिली स्वीकृति (फोटो सोर्स- पत्रिका)

नगर पंचायत में 13 विकास कार्यों को मिली स्वीकृति (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: नगर पंचायत दाढ़ी को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास से अधोसंरचना मद अंतर्गत 13 विकास कार्यों के लिए 191.01 लाख और नगर पंचायत कार्यालय भवन निर्माण के लिए 125.39 लाख रुपए की अनुदान स्वीकृति मिली है। विदित हो कि 14 सितंबर 2023 को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत के रूप में दाढ़ी अस्तित्व में आया तब से आज तक अस्थाई व्यवस्था में ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और नगर पंचायत कार्यालय भारी अव्यवस्था के आलम में संचालित हो रहे हैं।

व्यापारी संघ प्रमुख भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि नगर पंचायत की पहले चुनाव में ही अध्यक्ष एवं पार्षद की बहुमत से जीत होने पर क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री दयालदास बघेल ने विजय रैली को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि नवगठित नगर पंचायत के चहुंमुखी विकास के लिए हर संभव मदद करेंगे।

नगर पंचायत दाढ़ी को एक अलग ही पहचान दिलाई जाएगी। मंत्री की विशेष अनुशंसा पर 13 विकास कार्यों के लिए 191.01 लाख की राशि एवं नगर पंचायत कार्यालय भवन के लिए 125.39 लाख की राशि की स्वीकृति मिली है। प्रवेश द्वार से गौठान चौक तक दोनों ओर नाली सहित सीसी रोड का निर्माण (CG News) लगभग पूर्ण हो गया है, जो नगर की मुख्य सड़क है।

सबसे बड़ी मांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है

नगर पंचायत दाढ़ी के लिए सबसे बड़ी एवं प्रमुख मांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। क्षेत्र की जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। यहां संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आपातकालीन समय में प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए यहां किसी प्रकार की समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। लोगों को मजबूरन जिला अस्पताल या निजी अस्पताल में जाना पड़ता है।

कॉलेज भवन का निर्माण प्रगति पर है

कॉलेज भवन निर्माण प्रगति पर है। व्यावसायिक परिसर का कार्य पूर्णता की ओर है। नगर पंचायत दाढ़ी को अब स्वयं का सुसज्जित आवश्यक मापदंड के अनुरूप नगर पंचायत भवन मिल जाएगा। अति शीघ्र निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी विभागीय प्रक्रिया की जा रही है। विनय श्रीवास, सुशील जायसवाल, शत्रुघ्न साहू, धनी जायसवाल, राजू साहू, सीताराम साहू व संत निषाद सहित अन्य ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री दयालदास बघेल की अनुशंसा पर निश्चित तौर पर विकास कार्य होने लगे हैं, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 09:01 am

Published on:

27 Feb 2026 09:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / मंत्री दयालदास बघेल की अनुशंसा पर नगर पंचायत को करोड़ों की सौगात, 13 विकास कार्यों को मिली मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बड़ी घोषणा: CG के इस जिले के दो नवीन कॉलेजों को मिली भवन की सौगात, बजट में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत

दो नवीन कॉलेजों को मिली भवन की सौगात (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

Ration Card: राशन कार्ड ई-केवाईसी की समय-सीमा खत्म, 1 लाख से अधिक हितग्राही सूची से बाहर

ration card date
बेमेतरा

CG News: मधुमक्खियों के हमले में किसान की मौत,पत्नी और बेटा घायल

खेत गए किसान पर मधुमक्खियों का हमला (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों का अनोखा फसल रक्षक, खेतों में तैनात पुतलों की फौज, पशु-पक्षी खा जाते हैं धोखा

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों का अनोखा फसल रक्षक, खेतों में तैनात पुतलों की फौज, पशु-पक्षी खा जाते हैं धोखा
Patrika Special News

बिरनपुर हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 आरोपियों को किया दोषमुक्त, जानें क्या था मामला?

बिरनपुर हिंसा मामले में कोर्ट का फैसला (photo source- Patrika)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.