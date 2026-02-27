मंत्री दयालदास बघेल की अनुशंसा पर नगर पंचायत को करोड़ों की सौगात, 13 विकास कार्यों को मिली मंजूरी

कॉलेज भवन निर्माण प्रगति पर है। व्यावसायिक परिसर का कार्य पूर्णता की ओर है। नगर पंचायत दाढ़ी को अब स्वयं का सुसज्जित आवश्यक मापदंड के अनुरूप नगर पंचायत भवन मिल जाएगा। अति शीघ्र निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी विभागीय प्रक्रिया की जा रही है। विनय श्रीवास, सुशील जायसवाल, शत्रुघ्न साहू, धनी जायसवाल, राजू साहू, सीताराम साहू व संत निषाद सहित अन्य ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री दयालदास बघेल की अनुशंसा पर निश्चित तौर पर विकास कार्य होने लगे हैं, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।