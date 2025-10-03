तीन दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत, मातम में बदली दशहरा और दीपावली की खुशियां… जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

दल्लीराजहरा से मानपुर-मोहला मार्ग पर ग्राम हितकसा के पास शाम 5 बजे तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक चालक को पीछे से टक्कर मार दी। इससे कोसमी (खड़गांव) निवासी दरबार सिंह गंजीर (37) की मौत हो गई। इसके बाद चालक हाइवा समेत फरार हो गया। दूसरी घटना तालगांव में हुई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें सिवनी निवासी 37 वर्षीय गजानंद ढीमर की मौत हो गई। उसका साथी गगन (27) गंभीर रूप से घायल हो गया।