Huge Road Accident: मऊ से राजिम जा रही कार का हुआ भीषण एक्सीडेंट, दो लोगों की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि मऊ (मध्यप्रदेश) से राजिम जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पुल के सुरक्षा घेरे से टकरा गई।

2 min read

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Oct 03, 2025

कार का हुआ भीषण एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कार का हुआ भीषण एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि मऊ (मध्यप्रदेश) से राजिम जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पुल के सुरक्षा घेरे से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार में सवार अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुबह करीब 6 बजे पंडरिया थाना क्षेत्र के रहमान काँपा के पास हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार तेज रफ्तार में थी और चालक नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होते ही पुल के सुरक्षा घेरे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

Huge Road Accident: मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही पंडरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं तीनों घायलों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही

पुलिस का कहना है कि मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार मऊ (मध्यप्रदेश) से छत्तीसगढ़ के राजिम की ओर जा रही थी। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि संभावना जताई जा रही है कि यह हादसा तेज रफ्तार और चालक के वाहन पर नियंत्रण खोने की वजह से हुआ।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और यह जगह सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील मानी जाती है। सुबह-सुबह हुई इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

