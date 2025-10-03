Huge Road Accident: मऊ से राजिम जा रही कार का हुआ भीषण एक्सीडेंट, दो लोगों की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि मऊ (मध्यप्रदेश) से राजिम जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पुल के सुरक्षा घेरे से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार में सवार अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुबह करीब 6 बजे पंडरिया थाना क्षेत्र के रहमान काँपा के पास हुई।