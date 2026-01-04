4 जनवरी 2026,

रविवार

बेमेतरा

Fire in Truck: मुख्य मार्ग पर दौड़ते वाहन में लगी भीषण आग, धूं-धूं कर ट्रक जलकर खाक, देखें Video

Fire in Truck: बेमेतरा जिले के बेरला जनपद अंतर्गत ग्राम सिलघट में मध्य रात्रि चलते हाइवा (ट्रक) में अचानक भीषण आग लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 04, 2026

चलते वाहन में भीषण आग से अफरा-तफरी (photo source- Patrika)

चलते वाहन में भीषण आग से अफरा-तफरी (photo source- Patrika)

Fire in Truck: बेमेतरा जिले के बेरला इलाके के सिलघाट गांव में कल रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मेन रोड पर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया।

Fire in Truck: भीषण आग पर काबू पाया गया

आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। खुशकिस्मती से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। आस-पास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

मुख्य मार्ग पर प्रभावित रहा आवागमन

Fire in Truck: लेकिन, तब तक गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। शुरुआती जांच से पता चला है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या टेक्निकल फॉल्ट थी, हालांकि सही वजह की जांच अभी चल रही है। इस घटना की वजह से मेन रोड पर ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रुका रहा। पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया और जांच शुरू कर दी है।

Published on:

04 Jan 2026 11:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Fire in Truck: मुख्य मार्ग पर दौड़ते वाहन में लगी भीषण आग, धूं-धूं कर ट्रक जलकर खाक, देखें Video

