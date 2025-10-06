CG Road Accident: कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने एनएच-353 किया जाम

भीषण सड़क हादसा (File Photo)
CG Road Accident: एनएच-353 पर शनिवार की रात में कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोगों की मौत हो गई। नाराज लोगों ने दूसरे दिन रविवार की दोपहर एनएच जाम कर दिया। स्कूटी सवार जितेंद्र चंद्राकर की शनिवार की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल अशोक साहू ने रविवार को दम तोड़ दिया। जितेन्द्र चन्द्राकर, जनपद पंचायत महासमुंद उपाध्यक्ष हुलसी चंद्राकर के पति थे। जितेंद्र चंद्राकर और अशोक साहू बेलसोंडा गांव के ही निवासी हैं। बेलसोंडा के लोगों ने पूर्व में भी एनएच-353 पर डिवाइडर बनाने की मांग भी की थी। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने एनएच-353 पर चक्काजाम कर दिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि यह एक साजिश के तहत किया गया है। इसलिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। चुन्नीलाल चंद्राकर वार्ड-5 ग्राम बेलसोण्डा ने कहा कि 4 अक्टूबर 2025 को रात में अपने घर में था। मुझे फोन से सूचना मिली कि मेरा भाई जितेन्द्र चंद्राकर व अशोक साहू का एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल घटना स्थल पर पहुंचा।
देखा तो जितेन्द्र चन्द्राकर और अशोक साहू को चोट लगी थी और खून निकल रहा था। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी सीजी 04 क्यूएच 5836 खड़ी थी। इसके बाद वहीं पर खड़ी स्कूटी में दोनों घायलों को उठाकर तुरन्त अस्पताल महासमुंद लेकर भर्ती कराया। इलाज के दौरान मेरे भाई जितेन्द्र चन्द्राकर की मौत हो गई। इस मामले की जांच होनी चाहिए। यह जानबूझकर टक्कर मारी गई है। सिटी कोतवाली महासमुंद प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि साराडीह के पास सड़क दुर्घटना हुई है। इस मामले में हर एंगल में जांच की जा रही है।
हादसे के बाद कुछ लोगों का कहना है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है। इसमें कुछ और कहानी सामने आ रही है। इस मामले को लेकर अमर चंद्राकर ने बताया कि यह पुरानी रंजिश का मामला है। पूरे गांव को यह मालूम है और वही व्यक्ति दुर्घटना में शामिल है। इसी के आधार पर जांच होनी चाहिए। दूसरी धाराआें को भी जोड़ा जाना चाहिए। इस मामले की जांच सिर्फ दुर्घटना तक नहीं हो। पुरानी रंजिश को ध्यान में रखते हुए जांच की जाए। इसी की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया था।
इस मामले में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि साराडीह मोड़ के पास दुर्घटना हुई है। यह सामान्य दुर्घटना प्रतीत नहीं हो रही है। यह पुरानी रंजिश का मामला है। इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जिससे सच्चाई सामने आ सके। दुर्घटना की जांच करवाएंगे।
पुलिस ने सीजी 04 क्यूएच 5836 के चालक अमन अग्रवाल पर धारा 184, 106 (१), 125 ए, 281 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। शनिवार की रात ही अमन अग्रवाल ने थाना में सरेंडर कर दिया था। रात में घटना स्थल पर ही एएसपी प्रतिभा पांडे पहुंची थी और मौके का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी शरद दुबे व स्टॉफ मौजूद थे।
चक्काजाम के बाद नेशनल हाइवे बेलसोंडा के पास वाहनों की कतार लग गई। बेलसोंडा के लोगों ने कुछ दिनों पूर्व नेशनल हाइवे पर डिवाइडर बनाने की मांग भी की थी। वहीं गांव के दो लोगों की मौत के बाद बेलसोंडा के लोगाें में आक्रोश दिखा। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया। उसके बाद यातायात बहाल की गई।
