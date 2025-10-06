Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

CG Road Accident: कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने एनएच-353 किया जाम

Road Accident: एनएच-353 पर शनिवार की रात में कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोगों की मौत हो गई। नाराज लोगों ने दूसरे दिन रविवार की दोपहर एनएच जाम कर दिया।

2 min read

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

भीषण सड़क हादसा (File Photo)

भीषण सड़क हादसा (File Photo)

CG Road Accident: एनएच-353 पर शनिवार की रात में कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोगों की मौत हो गई। नाराज लोगों ने दूसरे दिन रविवार की दोपहर एनएच जाम कर दिया। स्कूटी सवार जितेंद्र चंद्राकर की शनिवार की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल अशोक साहू ने रविवार को दम तोड़ दिया। जितेन्द्र चन्द्राकर, जनपद पंचायत महासमुंद उपाध्यक्ष हुलसी चंद्राकर के पति थे। जितेंद्र चंद्राकर और अशोक साहू बेलसोंडा गांव के ही निवासी हैं। बेलसोंडा के लोगों ने पूर्व में भी एनएच-353 पर डिवाइडर बनाने की मांग भी की थी। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने एनएच-353 पर चक्काजाम कर दिया।

ग्रामीणों का आरोप है कि यह एक साजिश के तहत किया गया है। इसलिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। चुन्नीलाल चंद्राकर वार्ड-5 ग्राम बेलसोण्डा ने कहा कि 4 अक्टूबर 2025 को रात में अपने घर में था। मुझे फोन से सूचना मिली कि मेरा भाई जितेन्द्र चंद्राकर व अशोक साहू का एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल घटना स्थल पर पहुंचा।

देखा तो जितेन्द्र चन्द्राकर और अशोक साहू को चोट लगी थी और खून निकल रहा था। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी सीजी 04 क्यूएच 5836 खड़ी थी। इसके बाद वहीं पर खड़ी स्कूटी में दोनों घायलों को उठाकर तुरन्त अस्पताल महासमुंद लेकर भर्ती कराया। इलाज के दौरान मेरे भाई जितेन्द्र चन्द्राकर की मौत हो गई। इस मामले की जांच होनी चाहिए। यह जानबूझकर टक्कर मारी गई है। सिटी कोतवाली महासमुंद प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि साराडीह के पास सड़क दुर्घटना हुई है। इस मामले में हर एंगल में जांच की जा रही है।

पुरानी रंजिश का मामला, सही तरीके से जांच हो

हादसे के बाद कुछ लोगों का कहना है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है। इसमें कुछ और कहानी सामने आ रही है। इस मामले को लेकर अमर चंद्राकर ने बताया कि यह पुरानी रंजिश का मामला है। पूरे गांव को यह मालूम है और वही व्यक्ति दुर्घटना में शामिल है। इसी के आधार पर जांच होनी चाहिए। दूसरी धाराआें को भी जोड़ा जाना चाहिए। इस मामले की जांच सिर्फ दुर्घटना तक नहीं हो। पुरानी रंजिश को ध्यान में रखते हुए जांच की जाए। इसी की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया था।

CG Road Accident: दुर्घटना की जांच कराएंगे: विधायक सिन्हा

इस मामले में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि साराडीह मोड़ के पास दुर्घटना हुई है। यह सामान्य दुर्घटना प्रतीत नहीं हो रही है। यह पुरानी रंजिश का मामला है। इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जिससे सच्चाई सामने आ सके। दुर्घटना की जांच करवाएंगे।

वाहन चालक पर एफआईआर दर्ज

पुलिस ने सीजी 04 क्यूएच 5836 के चालक अमन अग्रवाल पर धारा 184, 106 (१), 125 ए, 281 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। शनिवार की रात ही अमन अग्रवाल ने थाना में सरेंडर कर दिया था। रात में घटना स्थल पर ही एएसपी प्रतिभा पांडे पहुंची थी और मौके का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी शरद दुबे व स्टॉफ मौजूद थे।

चक्काजाम के बाद वाहनों की लगी कतार

चक्काजाम के बाद नेशनल हाइवे बेलसोंडा के पास वाहनों की कतार लग गई। बेलसोंडा के लोगों ने कुछ दिनों पूर्व नेशनल हाइवे पर डिवाइडर बनाने की मांग भी की थी। वहीं गांव के दो लोगों की मौत के बाद बेलसोंडा के लोगाें में आक्रोश दिखा। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया। उसके बाद यातायात बहाल की गई।

ये भी पढ़ें

Huge Road Accident: हादसों से सड़कें हो रहीं लाल… दो दुर्घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत, 5 दिन में 6 की गई जान
बेमेतरा
Accident (फोटो- सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 12:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG Road Accident: कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने एनएच-353 किया जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क

CG News: टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नपा सख्त, बड़े बकायदारों की संपत्ति भी होगी कुर्क(photo-patrika)
महासमुंद

CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन…

CG Water Supply: जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार, लक्ष्य से 83% पर ही अटका नल कनेक्शन...(photo-patrika)
महासमुंद

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी… कांग्रेस ने की कार्रवाई करने की मांग, दी ये चेतवानी

महासमुंद

Holiday 2025: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अक्टूबर में 2 दिन रहेगा स्थानीय अवकाश, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

महासमुंद

जाते-जाते भिगो रहा मानसून… अगले कुछ दिनों तक इस जिले में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानें IMD की भविष्यवाणी

Heavy Rain (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.