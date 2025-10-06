CG Road Accident: कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने एनएच-353 किया जाम

CG Road Accident: एनएच-353 पर शनिवार की रात में कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोगों की मौत हो गई। नाराज लोगों ने दूसरे दिन रविवार की दोपहर एनएच जाम कर दिया। स्कूटी सवार जितेंद्र चंद्राकर की शनिवार की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल अशोक साहू ने रविवार को दम तोड़ दिया। जितेन्द्र चन्द्राकर, जनपद पंचायत महासमुंद उपाध्यक्ष हुलसी चंद्राकर के पति थे। जितेंद्र चंद्राकर और अशोक साहू बेलसोंडा गांव के ही निवासी हैं। बेलसोंडा के लोगों ने पूर्व में भी एनएच-353 पर डिवाइडर बनाने की मांग भी की थी। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने एनएच-353 पर चक्काजाम कर दिया।