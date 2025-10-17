Huge Road Accident: दुर्ग नगर निगम के कचरा डंपर ने स्कूटी सवारों को मारी भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत… 1 घायल

Huge Road Accident (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Huge Road Accident: दुर्ग नगर निगम के कचरा डम्पर के चालक ने पटेल चौक पर सामने से आ रहे स्कूटी सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठी युवती के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चुरी भेजा। वहीं, मामले में जांच जारी है।
कोतवाली टीआई तापेश नेताम ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे कचरा डम्पर सीजी 07 सीजैड 4314 का चालक पुलगांव की ओर जा रहा था। डम्पर पटेल चौक रेड सिग्नल पर रुका। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, चालक ने डंपर को आगे बढ़ाया।
उधर इंदिरा मार्केट की ओर से स्कूटी सीजी 07 सीवाई 5899 सवार कुलेश्वर साहू (28) पंप पर पेट्रोल डलवाया। स्कूटी में सलमा खान (25) और कुमुदनी गोड़ (19) बैठे थे। तीनों स्कूटी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट की तरफ जाने के लिए चौक पार करने लगे। इसी दौरान डंपर ने स्कूटी को जोरदार ठोकर मारी। हादसे में सलमा खान की मौके पर ही मौत हो गई। घायल कुलेश्वर साहू और कुमुदनी को अस्पताल ले गए। वहां कुलेश्वर ने दम तोड़ दिया। कुमुदनी की इलाज चल रहा है। मामले में डंपर का जब्त कर थाना में खड़ा कराया है। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है।
टीआई ने बताया कि डंपर चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। चालक ने सिग्नल होने पर लापरवाही पूर्वक तेज वाहन चलाते हुए स्कूटी को ठोकर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक शराब के नशे में था। जैसे ही सिग्नल हुआ, उसने तेजी से डंपर को आगे बढ़ाया। इसी वजह से यह हादसा हुआ।
