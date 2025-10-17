Huge Road Accident: दुर्ग नगर निगम के कचरा डंपर ने स्कूटी सवारों को मारी भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत… 1 घायल

उधर इंदिरा मार्केट की ओर से स्कूटी सीजी 07 सीवाई 5899 सवार कुलेश्वर साहू (28) पंप पर पेट्रोल डलवाया। स्कूटी में सलमा खान (25) और कुमुदनी गोड़ (19) बैठे थे। तीनों स्कूटी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट की तरफ जाने के लिए चौक पार करने लगे। इसी दौरान डंपर ने स्कूटी को जोरदार ठोकर मारी। हादसे में सलमा खान की मौके पर ही मौत हो गई। घायल कुलेश्वर साहू और कुमुदनी को अस्पताल ले गए। वहां कुलेश्वर ने दम तोड़ दिया। कुमुदनी की इलाज चल रहा है। मामले में डंपर का जब्त कर थाना में खड़ा कराया है। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है।