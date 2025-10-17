Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Huge Road Accident: दुर्ग नगर निगम के कचरा डंपर ने स्कूटी सवारों को मारी भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत… 1 घायल

Road Accident: दुर्ग नगर निगम के कचरा डम्पर के चालक ने पटेल चौक पर सामने से आ रहे स्कूटी सवारों को जोरदार ठोकर मार दी।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

Road Accident

Huge Road Accident (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Huge Road Accident: दुर्ग नगर निगम के कचरा डम्पर के चालक ने पटेल चौक पर सामने से आ रहे स्कूटी सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठी युवती के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चुरी भेजा। वहीं, मामले में जांच जारी है।

कोतवाली टीआई तापेश नेताम ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे कचरा डम्पर सीजी 07 सीजैड 4314 का चालक पुलगांव की ओर जा रहा था। डम्पर पटेल चौक रेड सिग्नल पर रुका। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, चालक ने डंपर को आगे बढ़ाया।

उधर इंदिरा मार्केट की ओर से स्कूटी सीजी 07 सीवाई 5899 सवार कुलेश्वर साहू (28) पंप पर पेट्रोल डलवाया। स्कूटी में सलमा खान (25) और कुमुदनी गोड़ (19) बैठे थे। तीनों स्कूटी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट की तरफ जाने के लिए चौक पार करने लगे। इसी दौरान डंपर ने स्कूटी को जोरदार ठोकर मारी। हादसे में सलमा खान की मौके पर ही मौत हो गई। घायल कुलेश्वर साहू और कुमुदनी को अस्पताल ले गए। वहां कुलेश्वर ने दम तोड़ दिया। कुमुदनी की इलाज चल रहा है। मामले में डंपर का जब्त कर थाना में खड़ा कराया है। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है।

डंपर चालक का कराया गया मेडिकल परीक्षण

टीआई ने बताया कि डंपर चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। चालक ने सिग्नल होने पर लापरवाही पूर्वक तेज वाहन चलाते हुए स्कूटी को ठोकर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक शराब के नशे में था। जैसे ही सिग्नल हुआ, उसने तेजी से डंपर को आगे बढ़ाया। इसी वजह से यह हादसा हुआ।

ये भी पढ़ें

सड़क पर मौत का तांडव जारी… चिल्फी के बाद अब ट्रेलर ने ली एक और जान, चक्के में फंसा रहा युवक का शरीर
कवर्धा
Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 03:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Huge Road Accident: दुर्ग नगर निगम के कचरा डंपर ने स्कूटी सवारों को मारी भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत… 1 घायल

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भिलाई में ट्रैफिक आरक्षक को कार से रौंदने की कोशिश, कार से 25 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद, 2 गिरफ्तार

Crime (Patrika.com)
भिलाई

नशीली दवा तस्करी का भंडाफोड़! कार से 25 कफ सिरप मिलने पर ट्रैफिक आरक्षक को रौंदने की कोशिश…

भिलाई जिले में ट्रैफिक आरक्षक को अपनी कार से रौंदने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है।(photo-patrika)
भिलाई

CG Crime News: निगरानी बदमाशों का बढ़ा आतंक! व्यापारी पर रॉड से किया हमला, फिर… चार आरोपी गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)
भिलाई

CG News: दीपावली और छठ पूजा की तैयारी! गौरा विसर्जन को लेकर तालाबों की सफाई अभियान जारी…

CG News: दीपावली और छठ पूजा की तैयारी! गौरा विसर्जन को लेकर तालाबों की सफाई अभियान जारी...(photo-patrika)
भिलाई

CG Fraud News: यूजर चार्ज के नाम पर दो लाख की धोखाधड़ी, पुलिस में FIR दर्ज

CG Fraud News: यूजर चार्ज के नाम पर दो लाख की धोखाधड़ी, पुलिस में FIR दर्ज(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.