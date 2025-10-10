Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

सड़क पर मौत का तांडव जारी… चिल्फी के बाद अब ट्रेलर ने ली एक और जान, चक्के में फंसा रहा युवक का शरीर

Road Accident: आज भी सड़क हादसे की मुख्य वजह शराब ही है। शराब के नशे में लोग वाहन चालन करते हैं। इसके कारण वह वाहन भी तेजी से चलाते हैं।

2 min read

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Oct 10, 2025

Road Accident

Road Accident (File Photo)

Kawardha Road Accident: कवर्धा जिले में आए दिन हो या रात सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे कई परिवार उजड़ रहे हैं। माताओं की की गोद सुनी हो गई, बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ रहा है, बच्चे बेघर हो रहे है तो महिलाओं की मांग ही उजड़ रही है।

बुधवार की शाम 7.30 बजे ग्राम खड़ौदाकला में राइस मिल के पास एक सड़क दुर्घटना हुई जो बेहद दर्दनाक रही। श्रवण पिता संतोष जांगड़े(28) निवासी दशरंगपुर थाना पांडातराई अपनी बाइक क्रमांक सीजी 09 जेटी 6291 से घर जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेलर आरजे 06 जीसी 4989 ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में श्रवण ट्रक के टायर में फंस गया जिससे वह सड़क पर काफी दूर तक घसीटता रहा। इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। सूचना पर पोड़ी चौकी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। एंबुलेंस से युवक के शव को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं ट्रेलर को जब्त किया। फिलहाल फरार चालक की तलाश की जा रही है। गुरुवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

सुरक्षा की अनदेखी

सड़क हादसे में घायल या फिर मौत का प्रमुख कारण सुरक्षा की अनदेखी है। बाइक सवार 99 प्रतिशत हेलमेट व कार सवार सीट बेल्ट की अनदेखी करते हैं चाहे भले ही वह नेशनल हाइवे से गुजर रहे हों। सुरक्षा की अनदेखी करना कितना भारी पड़ सकता है यह तो सड़क हादसों में दिखाई देता है। हेलमेट नहीं पहनने से मुख्य रुप से सिर पर चोट आती है जबकि कार में वाहन के पलटने, सामने की ओर टकराने और स्टेयरिंग में फंस जाने के कारण मौत होती है।

हादसे की मुख्य वजह-शराब

आज भी सड़क हादसे की मुख्य वजह शराब ही है। शराब के नशे में लोग वाहन चालन करते हैं। इसके कारण वह वाहन भी तेजी से चलाते हैं। वाहन नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण हादसे के शिकार होते हैं। वहीं हादसे सबसे अधिक शाम से रात के बीच ही होते हैं, क्योंकि इसी दौरान अधिक शराब की बिक्री होती है।

लापरवाही पर कार्रवाई बेहद जरूरी

लोग सड़क पर सुरक्षा को लेकर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से इसमें सुधार की कोशिश जरूर करती है, लेकिन लोग इसे दरकिनार कर देते हैं। जबकि पुलिस को अब लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन, रफ्तार पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब बार-बार चालान कटेगा, कोर्ट जाने की नौबत आएगी तब कहीं जाकर लोग सड़क सुरक्षा को लेकर ध्यान देंगे।

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / सड़क पर मौत का तांडव जारी… चिल्फी के बाद अब ट्रेलर ने ली एक और जान, चक्के में फंसा रहा युवक का शरीर

