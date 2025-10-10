सड़क पर मौत का तांडव जारी… चिल्फी के बाद अब ट्रेलर ने ली एक और जान, चक्के में फंसा रहा युवक का शरीर

सड़क हादसे में घायल या फिर मौत का प्रमुख कारण सुरक्षा की अनदेखी है। बाइक सवार 99 प्रतिशत हेलमेट व कार सवार सीट बेल्ट की अनदेखी करते हैं चाहे भले ही वह नेशनल हाइवे से गुजर रहे हों। सुरक्षा की अनदेखी करना कितना भारी पड़ सकता है यह तो सड़क हादसों में दिखाई देता है। हेलमेट नहीं पहनने से मुख्य रुप से सिर पर चोट आती है जबकि कार में वाहन के पलटने, सामने की ओर टकराने और स्टेयरिंग में फंस जाने के कारण मौत होती है।