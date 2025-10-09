Road accident: नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार ने ली जान

बैकुंठपुर। बाइक सवार 2 युवक तेज रफ्तार में बुधवार की रात एनएच-43 खड़े ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं और वे वहीं लहूलुहान हालत में गिर गए। राहगीरों की मदद से एंबुलेंस की टीम उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंची। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने दोनों को मृत (Road accident) घोषित कर दिया। युवकों की मौत की खबर से उनके परिजनों व गांव में मातम पसरा हुआ है।