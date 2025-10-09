Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Road accident: नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार ने ली जान

Road accident: कटनी-गुमला नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर रात में हुआ हादसा, एक ही गांव के थे दोनों युवक, दोनों की मौत से गांव में पसरा मातम

less than 1 minute read

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 09, 2025

Road accident

2 young man dead body in ambulance (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। बाइक सवार 2 युवक तेज रफ्तार में बुधवार की रात एनएच-43 खड़े ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं और वे वहीं लहूलुहान हालत में गिर गए। राहगीरों की मदद से एंबुलेंस की टीम उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंची। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने दोनों को मृत (Road accident) घोषित कर दिया। युवकों की मौत की खबर से उनके परिजनों व गांव में मातम पसरा हुआ है।

कोरिया जिले के चरचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशुनपुर निवासी वीरेंद्र राजवाड़े और नरेश राजवाड़े बाइक में सवार होकर कहीं जा रहे थे। बाइक की रफ्तार अधिक (Road accident) होने के कारण एनएच किनारे खड़े ट्रक से अचानक टकरा गए। हादसे में मौके पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

राहगीरों की सूचना पर चरचा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने एंबुलेंस को कॉल किया। फिर दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने युवकों को मृत घोषित (Road accident) कर दिया।

Road accident: परिजनों में पसरा मातम

घटना (Road accident) की सूचना मिलते ही दोनों युवकों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं गुरुवार को पुलिस ने दोनों शवों का पीएम कराने के बाद परिवार को सौंप दिया गया है। इधर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

Elephants killed villager: जान बचाने झाडिय़ों में छिपा, हाथियों ने देख लिया और मार डाला, भतीजे और नाती से कहा- तुमलोग भाग जाओ
सुरजपुर
Elephants killed villager

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 07:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Road accident: नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार ने ली जान

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crusher plant: प्रशासन ने सील किया था क्रशर प्लांट, जब्त की थी मशीन, संचालक ने उखाडक़र लगा लिया दूसरी जगह

Crusher plant
कोरीया

Rural Bus Service Scheme: पैदल नहीं अब बस यात्रा करेंगे ग्रामीण, इस जिले में चलने लगी 5 बसें… जानें क्या-क्या सुविधा मिलेगी

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना (photo- patrika)
कोरीया

Unique punishment: अनोखी सजा: ड्यूटी से नदारद थे 5 पुलिसकर्मी, एसपी ने दी ऐसी सजा कि चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट

Unique punishment
कोरीया

CG Politics: विधायक रेणुका बोलीं- सरकार में भी रावण हैं और समाज में भी, पूर्व विधायक ने पूछा- सरकार में कौन है रावण

CG politics
कोरीया

Theft in Railway colony: रेलवे कॉलोनी में चोरों का धावा, दुर्गा पंडाल गए 3 कर्मचारियों के क्वार्टर का ताला तोड़ लाखों के गहने-नकदी किए पार

Theft in Railway colony
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.