Road accident: नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार ने ली जान

2 young man dead body in ambulance (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। बाइक सवार 2 युवक तेज रफ्तार में बुधवार की रात एनएच-43 खड़े ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं और वे वहीं लहूलुहान हालत में गिर गए। राहगीरों की मदद से एंबुलेंस की टीम उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंची। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने दोनों को मृत (Road accident) घोषित कर दिया। युवकों की मौत की खबर से उनके परिजनों व गांव में मातम पसरा हुआ है।
कोरिया जिले के चरचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशुनपुर निवासी वीरेंद्र राजवाड़े और नरेश राजवाड़े बाइक में सवार होकर कहीं जा रहे थे। बाइक की रफ्तार अधिक (Road accident) होने के कारण एनएच किनारे खड़े ट्रक से अचानक टकरा गए। हादसे में मौके पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों की सूचना पर चरचा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने एंबुलेंस को कॉल किया। फिर दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने युवकों को मृत घोषित (Road accident) कर दिया।
घटना (Road accident) की सूचना मिलते ही दोनों युवकों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं गुरुवार को पुलिस ने दोनों शवों का पीएम कराने के बाद परिवार को सौंप दिया गया है। इधर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
कोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग