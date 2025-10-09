Elephants killed villager: जान बचाने झाडिय़ों में छिपा, हाथियों ने देख लिया और मार डाला, भतीजे और नाती से कहा- तुमलोग भाग जाओ

Compensation gave to relatives (Photo- Patrika)
बिश्रामपुर। सूरजुपर जिले के लटोरी से लगे मोहनपुर क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बुधवार की रात 25 हाथियों के दल ने बाइक सवार एक ग्रामीण को पटक-पटक कर मार (Elephants killed villager) डाला, जबकि उसका भतीजा व नाती ने भागकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए भिजवाया। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजन को तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक को हाथी मित्र दल ने उस ओर न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर निकल गया था।
ग्राम पंचायत हरिपुर निवासी 39 वर्षीय राम साय उर्फ बिहानु पिता शोभरन अगरिया अपने भतीजे प्रदीप और नाती लोकेश के साथ बाइक क्रमांक सीजी 15 डीएक्स 1161 से ग्राम चंद्रपुर से बुधवार की रात अपने घर लौट रहा था। रास्ते में लटोरी सर्किल अंतर्गत मोहनपुर जंगल पी-2551 हरिपुर बाजार के पास उनका अचानक हाथियों (Elephants killed villager) का दल सामने आ गया।
यह देख तीनों हड़बड़ा गए, फिर जान बचाने की जुगत में लग गए। इस बीच राम साय ने भतीजे और नाती को भाग जाने को कहा और खुद (Elephants killed villager) झाडिय़ों में छिप गया। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और हाथियों ने उसे पटककर मार डाला।
घटना (Elephants killed villager) की खबर मिलते ही खडग़वां चौकी प्रभारी रघुवंश सिंह, वन विभाग के एसडीओ अशोक तिवारी, रेंजर उमेश वस्त्रकार, लटोरी परिक्षेत्र सहायक महेंद्र पांडेय, वनरक्षक देवकुमार, गौरांग प्रधान, मनोज राजवाड़े व कोस प्रसाद मौके पर पहुंचे। शव के पोस्टमार्टम उपरांत गुरुवार को मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राम राजवाड़े की उपस्थिति में मृतक के परिजन को तात्कालिक सहायता राशि 25 हजार रुपए प्रदान की गई।
हाथियों का यह दल मंगलवार को सोनगरा जंगल से मोहनपुर जंगल की ओर आया था और अब फिर से रिहायशी क्षेत्रों के करीब पहुंच गया है। रिहायशी इलाके में हाथियों (Elephants killed villager) के दल के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कल्याणपुर, मोहनपुर, हरिपुर और आसपास के गांवों में लोग अंधेरा ढलते ही घरों में सिमट जा रहे हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के कर्मियों और हाथी मित्र दल ने पहले ही राम साय (Elephants killed villager) को चेताया था कि उस मार्ग से न जाएं, क्योंकि उस क्षेत्र में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज करने की वजह से यह हादसा हो गया।
बताया जा रहा है कि 25 सदस्यीय हाथियों का दल गुरुवार को कल्याणपुर क्षेत्र की ओर बढ़ गया है। यह वही दल है जिसने पिछले दिनों भी इसी इलाके में काफी ज्यादा जन-धन की क्षति पहुंचाई थी।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग