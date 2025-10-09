Elephants killed villager: जान बचाने झाडिय़ों में छिपा, हाथियों ने देख लिया और मार डाला, भतीजे और नाती से कहा- तुमलोग भाग जाओ

बिश्रामपुर। सूरजुपर जिले के लटोरी से लगे मोहनपुर क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बुधवार की रात 25 हाथियों के दल ने बाइक सवार एक ग्रामीण को पटक-पटक कर मार (Elephants killed villager) डाला, जबकि उसका भतीजा व नाती ने भागकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए भिजवाया। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजन को तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक को हाथी मित्र दल ने उस ओर न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर निकल गया था।