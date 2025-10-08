Father murder: करमा तिहार के दिन सिर पर बेलचा मारकर की पिता की हत्या, पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार

सूरजपुर। करमा तिहार पर 5 अक्टूबर रात एक युवक अपनी मां से खाना मांग रहा था। मां ने मना किया तो वह लडऩे लगा। पिता व भाई ने मना किया तो उसने गुस्से में पिता के सिर पर बेलचा से प्रहार (Father murder) कर दिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में सूरजपुर जिले के चौकी सलका उमेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।