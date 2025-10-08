Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Father murder: करमा तिहार के दिन सिर पर बेलचा मारकर की पिता की हत्या, पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार

Father murder: मां से खाना-पीना मांगने के दौरान हुए झगड़े के बाद आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

less than 1 minute read

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 08, 2025

Father murder

Son arrested in father murder case (Photo- Patrika)

सूरजपुर। करमा तिहार पर 5 अक्टूबर रात एक युवक अपनी मां से खाना मांग रहा था। मां ने मना किया तो वह लडऩे लगा। पिता व भाई ने मना किया तो उसने गुस्से में पिता के सिर पर बेलचा से प्रहार (Father murder) कर दिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में सूरजपुर जिले के चौकी सलका उमेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

5 अक्टूबर को करमा तिहार के दिन सूरजपुर जिले के सलका उमेश्वरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर निवासी सजन सिंह अपने घर में सुबह 8 बजे मां कलेश्वरी से खाने-पीने के लिए कुछ मांग रहा था। मां ने मना किया तो वह झगड़ा करने लगा। इस बीच पिता उजियार सिंह व भाई ने उसे झगड़ा करने से मना किया तो वह आक्रोशित (Father murder) हो गया।

इसी बीच उसने बेलचा से पिता के सिर पर प्राणघातक हमला (Father murder) कर दिया। इससे पिता को गंभीर चोट आईं और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। यह देख परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, यहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Father murder: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

चौकी सलका उमेश्वरपुर पुलिस ने मामले (Father murder) की विवेचना के दौरान दबिश देकर आरोपी सजन सिंह पिता स्व. उजियार सिंह उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बेलचा भी जब्त किया गया है।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी सलका उमेश्वरपुर संजय सिंह यादव, आरक्षक राकेश पोर्ते, पंकज राजवाड़े, पीतांबर सिंह, सोहन नेताम, शिवशंकर सिंह व गौतम दास सक्रिय रहे।

Updated on:

08 Oct 2025 08:40 pm

Published on:

08 Oct 2025 08:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Father murder: करमा तिहार के दिन सिर पर बेलचा मारकर की पिता की हत्या, पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार

