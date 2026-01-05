Murder case: छेरता के दिन जीजा की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या, किया था प्रेम विवाह, आरोपी 2 साले गिरफ्तार

2 brother arrested in brother-in-law murder case (Photo- Patrika)
बिश्रामपुर। लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारिकानगर में शनिवार को छेरता पर्व के दौरान हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इसमें लाठी-डंडों से की गई पिटाई के बाद एक युवक की मौत (Murder case) हो गई थी। लटोरी पुलिस ने मामले में आरोपित दो सगे भाई टेम साय पैकरा (25) व गेंद बिहारी (20) पिता ठाकुर पैकरा निवासी द्वारिकानगर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक इन दोनों का जीजा था। उसने आरोपियों की बहन से 4 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था, इससे वे नाराज रहते थे।
सूरजपुर जिले की लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारिकानगर निवासी रामलल्लू अगरिया (24) ने 4 वर्ष पूर्व गांव के ही ठाकुर राम पैकरा की बेटी टिकेश्वरी से प्रेम विवाह (Murder case) किया था। प्रेम विवाह के बाद दोनों पति-पत्नी हंसी-खुशी साथ साथ रह रहे थे। गत दिनों शनिवार को छेरता पर्व के अवसर पर रामलल्लू व उसका साला गेंद बिहारी दोनों रामलल्लू के घर में खाये-पीये।
इसी दौरान गेंद बिहारी को घर में देखकर रामलल्लू का छोटा भाई अनिल नाराज होकर कहा कि इतने दिनों से तुम लोग हमारे घर नहीं आए, आज क्यों आए हो। इस बात पर गेंद बिहारी भडक़ (Murder case) गया और धमकी देते हुए वहां से चला गया। पुलिस के अनुसार कुछ देर बाद गेंद बिहारी अपने भाई टेम साय को साथ लेकर वापस रामलल्लू के घर पहुंचा।
इसके बाद दोनों भाइयों ने लाठी-डंडों से रामलल्लू और अनिल की जमकर पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना में गंभीर रूप से घायल (Murder case) रामलल्लू और अनिल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी ले जाया गया, जहां अनिल की हालत सामान्य बताई गई।
वहीं रामलल्लू की स्थिति बिगडऩे पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में लटोरी पुलिस ने हत्या (Murder case) का अपराध दर्ज कर आरोपित दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि टिकेश्वरी के परिजन प्रेम विवाह से नाराज थे। बीते चार वर्षों से दोनों परिवारों के बीच न तो बातचीत थी और न ही कोई सामाजिक संबंध। घटना वाले दिन मामूली विवाद (Murder case) ने पुरानी रंजिश का रूप ले लिया और मामला हत्या तक पहुंच गया।
पुलिस का कहना है कि मारपीट की घटना के दौरान मृतक रामलल्लू के ससुर समेत 8-10 लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन टेम साय और गेंद बिहारी ने ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया है।
