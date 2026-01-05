Murder case: छेरता के दिन जीजा की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या, किया था प्रेम विवाह, आरोपी 2 साले गिरफ्तार

बिश्रामपुर। लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारिकानगर में शनिवार को छेरता पर्व के दौरान हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इसमें लाठी-डंडों से की गई पिटाई के बाद एक युवक की मौत (Murder case) हो गई थी। लटोरी पुलिस ने मामले में आरोपित दो सगे भाई टेम साय पैकरा (25) व गेंद बिहारी (20) पिता ठाकुर पैकरा निवासी द्वारिकानगर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक इन दोनों का जीजा था। उसने आरोपियों की बहन से 4 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था, इससे वे नाराज रहते थे।