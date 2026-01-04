CG volleyball team: छत्तीसगढ़ वालीबॉल टीम में सूरजपुर की चंद्रावती राजवाड़े का चयन, बनारस में आज से दिखाएंगीं हुनर

Volleyball player Chandrawati Rajwade (Photo- Patrika)
सूरजपुर। सूरजपुर जिले की खिलाड़ी चन्द्रावती राजवाडे का चयन छत्तीसगढ़ की वालीबॉल (CG volleyball team) टीम में हुआ है। इस उपलब्धि से उनके परिजनों समेत जिलेभर में हर्ष का माहौल है। चंद्रावती आज से उत्तर प्रदेश के बनारस में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वालीबॉल चैंपियनशिप में हुनर दिखाएंगीं।
20वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप (CG volleyball team) का आयोजन 25 से 28 दिसंबर तक भिलाई के पंत स्टेडियम में हुआ। इसमें शानदार प्रदर्शन के बलबूते सूरजपुर जिले की चन्द्रावती राजवाडे का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेने के लिए छग की वालीबॉल टीम में हुआ है।
चन्द्रावती राजवाडे छत्तीसगढ़ की टीम में शामिल होकर दिनांक 4 से 11 जनवरी 2026 तक बनारस उत्तर प्रदेश में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वालीबाल चैम्पियनशिप (CG volleyball team) में हिस्सा लेंगीं। चैंपियनशिप में उत्कृटष्ट खिलाडिय़ों में चन्द्रावती राजवाड़े तीसरे स्थान पर रहीं, जो जिला सूरजपुर के लिये गौरव की बात है।
चन्द्रावती राजवाडे ग्राम डेडरी जनपद पंचायत सूरजपुर की रहने वाली है, जो अपने लंबे कद व उत्कृष्ट खेल के कारण चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। जिला सूरजपुर वालीबॉल की टीम (CG volleyball team) चैंपियनशिप में क्वाटर फाईनल में पहुंची।
चन्द्रावती राजवाड़े का चयन छग की वालीबाल टीम (CG volleyball team) में होने पर सूरजपुर एमेच्योर वालीबाल संघ जिला अध्यक्ष अजय गोयल के द्वारा प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते हुए नाम रौशन करने की शुभकामनाएं दी गईं।
जिला सचिव रामश्रृंगार यादव के द्वारा खुशी जाहिर करते हुये इसे सूरजपुर जिला की बड़ी उपलब्धि बताया है। कोच दिनेश साहू, कोषाध्यक्ष राजनाथ गुप्ता, संतोष सिंह, अरूण गुप्ता, रविन्द्र सिंह सहित संघ के अन्य पदाधिकारी व क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई है।
