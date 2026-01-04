CG volleyball team: छत्तीसगढ़ वालीबॉल टीम में सूरजपुर की चंद्रावती राजवाड़े का चयन, बनारस में आज से दिखाएंगीं हुनर

20वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप (CG volleyball team) का आयोजन 25 से 28 दिसंबर तक भिलाई के पंत स्टेडियम में हुआ। इसमें शानदार प्रदर्शन के बलबूते सूरजपुर जिले की चन्द्रावती राजवाडे का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेने के लिए छग की वालीबॉल टीम में हुआ है।