Job fraud: नौकरी लगवा दूंगा कहकर ऐंठे 8 लाख, जब वन विभाग में नहीं लगी तो कहा- चिंता मत करो, हॉस्टल अधीक्षक बनवा दूंगा

बिश्रामपुर। पहले वन विभाग और फिर हॉस्टल अधीक्षक के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक युवक ने 8 लाख 9 हजार रुपए की ठगी (Job fraud) की गई। इस मामले में पीडि़त युवक की शिकायत पर बिश्रामपुर पुलिस ने सीआरपीएफ जवान व उसके साथी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने पहले वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख 39 हजार रुपए ऐंठ लिए। जब वहां नौकरी नहीं लगी तो एक आरोपी ने कहा कि चिंता मत करो तुम्हें हॉस्टल अधीक्षक के पद पर नौकरी दिलवा देंगे। इसके बाद फिर 3 लाख 70 हजार रुपए ले लिए।