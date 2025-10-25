Patrika LogoSwitch to English

Road Accident: नायब तहसीलदार की गाड़ी से भिड़ी बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, जानें कैसे हुआ हादसा?

Road Accident: शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे छुरा ब्लॉक मुख्यालय के सारागांव पापराही के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Oct 25, 2025

नायब तहसीलदार की गाड़ी से भिड़ी बाइक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

नायब तहसीलदार की गाड़ी से भिड़ी बाइक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Road Accident: शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे छुरा ब्लॉक मुख्यालय के सारागांव पापराही के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नायब तहसीलदार दोनोश साहू गिरदावरी का कार्य पूर्ण कर चुरकीदार क्षेत्र से ब्लॉक मुख्यालय लौट रहे थे।

उसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल उनके वाहन से जा भिड़ी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बोलेरो अनियंत्रित हो एक खेत में जाकर पलट गई। इस घटना में सरकारी वाहन चालक समेत मायब तहसीलदार, पटवारी पूरी तरह सुरक्षित हैं, वाहन को क्षति पहुंची है।

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल एंबुलेंस बुलाने का प्रयास किया। लेकिन एंबुलेंस देर से पहुंचने पर पुलिस की मदद से पुलिस वाहन में दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) छुरा भेजा गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

घायलों की पहचान लोगनाथ नेताम (19), निवासी बोदेलपारा, नवापारा और अम्बेलाल (35), निवासी बेदेलपारा नवापारा के रूप में हुई है। दोनों के सिर पैर और हाथों में गंभीर चोटें आई हैं।

ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षा की मांग

इस हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इस प्रकार का यह दूसरी बड़ी घटना है जो उसी जगह घटित हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर गति सीमा लागू करने, स्पीड ब्रेकर लगाने और चेतावनी संकेतक बोर्ड स्थापित करने व मार्ग के दोनों किनारों पर ऊग आए झाड़ियों को हटाने की मांग की है। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।

नयाब तहसीलदार बोले- युवक थे नशे में

घटना के संबंध में नायब तहसीलदार डोनोश साहू ने बताया कि वे गिरदावरी जांच कार्य से लौट रहे थे। तभी सामने से दो युवक शराब के नशे में बाइक में तेजी से आ रहे थे और संतुलन खोने के कारण सरकारी वाहन को ठोक दिए। मैंने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

मौत (Photo source- Patrika)

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

