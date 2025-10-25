Road Accident: नायब तहसीलदार की गाड़ी से भिड़ी बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, जानें कैसे हुआ हादसा?

इस हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इस प्रकार का यह दूसरी बड़ी घटना है जो उसी जगह घटित हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर गति सीमा लागू करने, स्पीड ब्रेकर लगाने और चेतावनी संकेतक बोर्ड स्थापित करने व मार्ग के दोनों किनारों पर ऊग आए झाड़ियों को हटाने की मांग की है। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।