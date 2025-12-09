Balco Plant Blast: बालको प्लांट में बड़ा विस्फोट! हादसे में 3 श्रमिक झुलसे, मची अफरा-तफरी…

Balco Plant Blast: अभी तक इस बारे में कोई साफ़ जानकारी नहीं मिली है कि धमाका कैसे हुआ और इसका कारण क्या था। प्लांट मैनेजमेंट और पुलिस जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ़ हो पाएगा कि असल में कितने कर्मचारी घायल हुए और दुर्घटना का असली कारण क्या था।