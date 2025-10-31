Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

मंगल स्पंज फैक्ट्री में बड़ा हादसा: 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, मौके पर ही मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

Big Incident: बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर मौत का सबब बनी। बिल्हा स्थित मंगल स्पंज आयरन फैक्ट्री में बुधवार रात हुए हादसे में 23 वर्षीय क्रेन ऑपरेटर मिथलेश यादव की दर्दनाक मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 31, 2025

मौत (Photo source- Patrika)

मौत (Photo source- Patrika)

Big Incident: बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर मौत का सबब बनी। बिल्हा स्थित मंगल स्पंज आयरन फैक्ट्री में बुधवार रात हुए हादसे में 23 वर्षीय क्रेन ऑपरेटर मिथलेश यादव की दर्दनाक मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि मिथलेश रात में ओवरटाइम ड्यूटी पर था और क्रेन चला रहा था। किसी कार्यवश नीचे उतरते समय उसका पैर एक सड़ी-गली जाली पर पड़ा, जो टूट गई। देखते ही देखते मिथलेश करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल मिथलेश को तत्काल श्रीराम केयर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग कीे।

2 साल का मासूम और गर्भवती पत्नी हो गई बेसहारा

फैक्ट्री में परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा राशि की मांग करते हुए हंगामा मचाने लगे और शव ले जाने से इनकार कर दिया। फैक्ट्री की ओर से 1 लाख रुपए नकद और अन्य राशि चेक के माध्यम से देने का आश्वासन देने पर परिजन शव अपने लेकर गांव गए। इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मृतक के पिता अर्जुन लाल यादव ने बताया कि फैक्ट्री परिसर में सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं हैं।मिथलेश अपने पीछे 2 साल के बेटे हर्षद और गर्भवती पत्नी को छोड़ गया है।

ये भी पढ़ें

Big Incident: दर्दनाक हादसा: नाले में डूबा 15 साल का किशोर, एक माह पहले पिता की हो गई थी मौत
बेमेतरा
डूबने से 2 की मौत (Photo Video SS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मंगल स्पंज फैक्ट्री में बड़ा हादसा: 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, मौके पर ही मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG High Court: मेकाहारा में एक ही बेड पर दो प्रसूताओं को देखकर भड़का हाईकोर्ट, कहा- स्थिति बेहद खराब, सरकार ध्यान दें…

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

रीएजेंट टेंडर पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- अब तक क्या हुआ? सीजीएमएससी से मांगा नया शपथ पत्र

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

जीजीयू के छात्र की मौत मामला… 5 दिन बाद भी FIR नहीं, दिल्ली और रायपुर मंत्रालय से रखी जा रही नजर

जीजीयू (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

प्रदेश की बेटियों ने न्यायिक इतिहास रचा, 2018 में पहली बार दो महिला बनीं जज, 16 स्थानीय वकील भी शामिल

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

CG Crime News: 10 लाख लेकर भागे दलाल… सराफा कारोबारी को जमीन सौदे के नाम पर लगाया चूना, दलाल फरार

बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.