मंगल स्पंज फैक्ट्री में बड़ा हादसा: 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, मौके पर ही मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

मौत
Big Incident: बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर मौत का सबब बनी। बिल्हा स्थित मंगल स्पंज आयरन फैक्ट्री में बुधवार रात हुए हादसे में 23 वर्षीय क्रेन ऑपरेटर मिथलेश यादव की दर्दनाक मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि मिथलेश रात में ओवरटाइम ड्यूटी पर था और क्रेन चला रहा था। किसी कार्यवश नीचे उतरते समय उसका पैर एक सड़ी-गली जाली पर पड़ा, जो टूट गई। देखते ही देखते मिथलेश करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल मिथलेश को तत्काल श्रीराम केयर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग कीे।
फैक्ट्री में परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा राशि की मांग करते हुए हंगामा मचाने लगे और शव ले जाने से इनकार कर दिया। फैक्ट्री की ओर से 1 लाख रुपए नकद और अन्य राशि चेक के माध्यम से देने का आश्वासन देने पर परिजन शव अपने लेकर गांव गए। इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मृतक के पिता अर्जुन लाल यादव ने बताया कि फैक्ट्री परिसर में सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं हैं।मिथलेश अपने पीछे 2 साल के बेटे हर्षद और गर्भवती पत्नी को छोड़ गया है।
