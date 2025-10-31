मंगल स्पंज फैक्ट्री में बड़ा हादसा: 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, मौके पर ही मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

फैक्ट्री में परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा राशि की मांग करते हुए हंगामा मचाने लगे और शव ले जाने से इनकार कर दिया। फैक्ट्री की ओर से 1 लाख रुपए नकद और अन्य राशि चेक के माध्यम से देने का आश्वासन देने पर परिजन शव अपने लेकर गांव गए। इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मृतक के पिता अर्जुन लाल यादव ने बताया कि फैक्ट्री परिसर में सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं हैं।मिथलेश अपने पीछे 2 साल के बेटे हर्षद और गर्भवती पत्नी को छोड़ गया है।