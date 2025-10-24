बड़ा हादसा! काम के दौरान NRVS फैक्ट्री में लगी आग, तीन श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर…

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों झुलसे श्रमिकों में से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसे रायपुर एम्स रेफर किया गया है। बाकी दो श्रमिकों का इलाज जिंदल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा मशीन के पास में गैस रिसाव के चलते हुआ। जैसे ही श्रमिकों ने मशीन चालू की, चिंगारी से आग भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में तीनों लोग आग की लपटों में घिर गए।