बड़ा हादसा! काम के दौरान NRVS फैक्ट्री में लगी आग, तीन श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर…

बड़ा हादसा! काम के दौरान NRVS फैक्ट्री में लगी आग, तीन श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर...(photo-patrika)
CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार देर शाम एनआरवीएस फैक्ट्री में कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते वहां काम कर रहे तीन श्रमिक आग की चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। अन्य कर्मचारियों ने तत्काल आग पर काबू पाने की कोशिश की और झुलसे हुए श्रमिकों को अस्पताल पहुंचाया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों झुलसे श्रमिकों में से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसे रायपुर एम्स रेफर किया गया है। बाकी दो श्रमिकों का इलाज जिंदल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा मशीन के पास में गैस रिसाव के चलते हुआ। जैसे ही श्रमिकों ने मशीन चालू की, चिंगारी से आग भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में तीनों लोग आग की लपटों में घिर गए।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री से जुड़े तकनीकी विभाग से रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच की जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। प्रबंधन ने घायल श्रमिकों के परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। फिलहाल सभी झुलसे श्रमिकों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
