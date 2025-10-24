Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

बड़ा हादसा! काम के दौरान NRVS फैक्ट्री में लगी आग, तीन श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर…

CG Breaking News: रायगढ़ जिले में शुक्रवार देर शाम एनआरवीएस फैक्ट्री में कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते वहां काम कर रहे तीन श्रमिक आग की चपेट में आ गए।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Oct 24, 2025

बड़ा हादसा! काम के दौरान NRVS फैक्ट्री में लगी आग, तीन श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर...(photo-patrika)

बड़ा हादसा! काम के दौरान NRVS फैक्ट्री में लगी आग, तीन श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर...(photo-patrika)

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार देर शाम एनआरवीएस फैक्ट्री में कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते वहां काम कर रहे तीन श्रमिक आग की चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। अन्य कर्मचारियों ने तत्काल आग पर काबू पाने की कोशिश की और झुलसे हुए श्रमिकों को अस्पताल पहुंचाया।

CG Breaking News: तीन श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों झुलसे श्रमिकों में से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसे रायपुर एम्स रेफर किया गया है। बाकी दो श्रमिकों का इलाज जिंदल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा मशीन के पास में गैस रिसाव के चलते हुआ। जैसे ही श्रमिकों ने मशीन चालू की, चिंगारी से आग भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में तीनों लोग आग की लपटों में घिर गए।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री से जुड़े तकनीकी विभाग से रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच की जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। प्रबंधन ने घायल श्रमिकों के परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। फिलहाल सभी झुलसे श्रमिकों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 05:28 pm

Published on:

24 Oct 2025 05:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / बड़ा हादसा! काम के दौरान NRVS फैक्ट्री में लगी आग, तीन श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर…

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: लोहे की रॉड और पेचकस से हत्या की साजिश, पुलिस ने 48 घंटे में हत्याकांड का किया खुलासा…

CG News: लोहे की रॉड और पेचकस से हत्या की साजिश, पुलिस ने 48 घंटे में हत्याकांड का किया खुलासा...(photo-patrika)
रायगढ़

दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, इस मामले में भतीजा और मामा ने की थी दंपती की हत्या

घरघोड़ा दोहरे हत्याकांड (Photo source- Patrika)
रायगढ़

Double Murder: रात में खून की होली! धारदार हथियार से पति-पत्नी को काट डाला, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी

रात में खून की होली! (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

करंट की चपेट में आकर वयस्क नर हाथी की मौत, 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर वन विभाग ने शुरू की जांच

हाथी (photo-patrika)
रायगढ़

CG News: मेडिकल-कॉलेज में PG के 4 नए कोर्स को मंजूरी, अब छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ से बाहर जाने जरुरत नहीं

CG News: मेडिकल-कॉलेज में PG के 4 नए कोर्स को मंजूरी, अब छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ से बाहर जाने जरुरत नहीं
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.