SECL Manikpur Mine: ठेका कंपनी 12 घंटे करा रही काम, श्रमिकों ने दिया आंदोलन की चेतावनी

ठेका कंपनी 12 घंटे करा रही काम (Photo source- Patrika)
SECL Manikpur Mine: एसईसीएल मानिकपुर खदान में कार्यरत निजी कंपनी के ड्राइवर एवं ऑपरेटरों ने सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी (एससीसी) पर शोषण का आरोप लगाया है। इस संबंध में श्रमिकों ने एसईसीएल मानिकपुर महाप्रबंधक को शिकायत पत्र देकर समस्याओं के निराकरण की मांग की है।
निजी कंपनी के ठेका श्रमिकों का कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से कंपनी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनसे निर्धारित 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक काम लिया जा रहा है। इसके बाद भी उनको श्रमिकों को 16 हजार रुपए फिक्स वेतन ही दिया जा रहा है। वहीं ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश, मेडिकल और एचपीसी के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। मानिकपुर महाप्रबंधक को दिए गए पत्र में ड्राइवर व ऑपरेटरों ने शिकायत की है कि ठेका कामगारों को ईपीएफ व सीएमपीएफ जैसे अनिवार्य लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
SECL Manikpur Mine: विरोध करने पर ठेका कंपनी के लोग नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, जिसकी वजह से वे मजबूरी में काम कर रहे हैं। श्रमिकों ने चेतावनी दी है की 23 अक्टूबर तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, तो वे कार्य बंद कर आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और एसईसीएल अधिकारियों की होगी।
