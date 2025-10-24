SECL Manikpur Mine: ठेका कंपनी 12 घंटे करा रही काम, श्रमिकों ने दिया आंदोलन की चेतावनी

निजी कंपनी के ठेका श्रमिकों का कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से कंपनी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनसे निर्धारित 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक काम लिया जा रहा है। इसके बाद भी उनको श्रमिकों को 16 हजार रुपए फिक्स वेतन ही दिया जा रहा है। वहीं ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश, मेडिकल और एचपीसी के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। मानिकपुर महाप्रबंधक को दिए गए पत्र में ड्राइवर व ऑपरेटरों ने शिकायत की है कि ठेका कामगारों को ईपीएफ व सीएमपीएफ जैसे अनिवार्य लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।