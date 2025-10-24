CG News: एडवांस ट्रेनिंग सेंटर के लिए तरस रहा छत्तीसगढ़, प्रदेश में एक भी रीजनल मेडिकल एजुकेशन सेंटर नहीं

रायपुर से चेन्नई की दूरी 1192 किमी है। डॉक्टरों का कहना है कि रीजनल सेंटर के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन किया गया है। नेहरू मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एनएमसी क्यों मान्यता नहीं दे रही है, यह सोचने वाली बात है। जबकि कॉलेज को खुले 60 साल से ज्यादा हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी व दूसरी सुविधाओं को देखते हुए आने वाले दिनों में नेहरू मेडिकल कॉलेज में यह सेंटर खुल सकता है।