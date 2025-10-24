Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

Big Incident: दर्दनाक हादसा: नाले में डूबा 15 साल का किशोर, एक माह पहले पिता की हो गई थी मौत

Big Incident: साजा थाना क्षेत्र के ग्रामा करही में 15 साल के बालक का पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक दीपावली त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव आया था।

less than 1 minute read

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत (Photo Video SS)

तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत (Photo Video SS)

Big Incident: साजा थाना क्षेत्र के ग्रामा करही में 15 साल के बालक का पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक दीपावली त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव आया था। गुलशन साहू की मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव का पीएम साजा के अस्पताल में गुुरूवार को किया गया। पीएम कराने के बाद शव परिजनो को सौप दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, साजा के तहत आने वाले ग्राम करही में बुधवार को गांव के मुक्तिधाम पास नाला में दिशा मैदान के लिए गए गुलशन साहू पिता संतराम साहू 15 साल का नाला में डूबने से मौत हो गई । बताया गया कि मृतक सुबह शौच जाने के लिए घर से निकला था इसके बाद वापस नहीं लौटा।

गुलशन के घर नहीं आने पर परिवार के लोगो ने पता तलाशी के दौरान मुक्तिधाम के पास बालक को अचेत हालत में देखने के बाद मौके से उठाकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने मौत होने की पुष्टि की। मौत होने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्यावाही कर शव को रात में मरचुरी में रखवाया इसके बाद शनिवार को पीएम कराया गया।

रायपुर से आया था त्यौहार मनाने के लिए

गुलशन अपने परिवार के साथ रायपुर में रहता था। त्यौहार मानने के लिए पूरा परिवार अपने पैतृक गांव पहुंचा था। असमय बालक की मौत ने परिवार को सदमे में ला दिया है। बताया गया कि मृतक के पिता की मौत करीब एक माह के पूर्व हुई है। पुलिस ने रिपोर्टकर्ता उमेश साहू की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर विवेचना पर लिया गया है।

ये भी पढ़ें

Big Incident: चाय का शौक बना मौत का सबब… शक्कर समझकर वृद्ध ने डाल दिया कीटनाशक, पीने के बाद हुई मौत
अंबिकापुर
मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 10:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Big Incident: दर्दनाक हादसा: नाले में डूबा 15 साल का किशोर, एक माह पहले पिता की हो गई थी मौत

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शिवनाथ नदी में फिर हादसा! 24 घंटे में दो युवकों की डूबकर मौत, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू…

बेमेतरा

CG News: 20 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान! जेवरात, वाहनों सहित कपड़ों-बर्तनों की हुई बंपर बिक्री, जमकर बरसा धन…

CG News: 20 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान! जेवरात, वाहनों सहित कपड़ों-बर्तनों की हुई बंपर बिक्री, जमकर बरसा धन...(photo-patrika)
बेमेतरा

CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार

CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार
बेमेतरा

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..(photo-patrika)
बेमेतरा

मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी, 25 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश

ई-केवाईसी अभियान जारी (Photo source- Patrika)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.