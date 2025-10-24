Big Incident: दर्दनाक हादसा: नाले में डूबा 15 साल का किशोर, एक माह पहले पिता की हो गई थी मौत

Big Incident: साजा थाना क्षेत्र के ग्रामा करही में 15 साल के बालक का पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक दीपावली त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव आया था। गुलशन साहू की मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव का पीएम साजा के अस्पताल में गुुरूवार को किया गया। पीएम कराने के बाद शव परिजनो को सौप दिया गया है।