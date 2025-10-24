Big Incident: दर्दनाक हादसा: नाले में डूबा 15 साल का किशोर, एक माह पहले पिता की हो गई थी मौत

तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत (Photo Video SS)
Big Incident: साजा थाना क्षेत्र के ग्रामा करही में 15 साल के बालक का पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक दीपावली त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव आया था। गुलशन साहू की मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव का पीएम साजा के अस्पताल में गुुरूवार को किया गया। पीएम कराने के बाद शव परिजनो को सौप दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, साजा के तहत आने वाले ग्राम करही में बुधवार को गांव के मुक्तिधाम पास नाला में दिशा मैदान के लिए गए गुलशन साहू पिता संतराम साहू 15 साल का नाला में डूबने से मौत हो गई । बताया गया कि मृतक सुबह शौच जाने के लिए घर से निकला था इसके बाद वापस नहीं लौटा।
गुलशन के घर नहीं आने पर परिवार के लोगो ने पता तलाशी के दौरान मुक्तिधाम के पास बालक को अचेत हालत में देखने के बाद मौके से उठाकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने मौत होने की पुष्टि की। मौत होने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्यावाही कर शव को रात में मरचुरी में रखवाया इसके बाद शनिवार को पीएम कराया गया।
गुलशन अपने परिवार के साथ रायपुर में रहता था। त्यौहार मानने के लिए पूरा परिवार अपने पैतृक गांव पहुंचा था। असमय बालक की मौत ने परिवार को सदमे में ला दिया है। बताया गया कि मृतक के पिता की मौत करीब एक माह के पूर्व हुई है। पुलिस ने रिपोर्टकर्ता उमेश साहू की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर विवेचना पर लिया गया है।
