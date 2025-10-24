Big Incident: चाय का शौक बना मौत का सबब… शक्कर समझकर वृद्ध ने डाल दिया कीटनाशक, पीने के बाद हुई मौत

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Big Incident: आंखों की कमजोर रोशनी एक वृद्ध के लिए मौत का कारण बन गई। दरअसल, उसे चाय पीने का बहुत शौक था, लेकिन इस बार चाय बनाते वक्त उसने शक्कर की जगह गलती से कीटनाशक पाउडर डाल दिया। चाय पीने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बिहारी साय (65 वर्ष) उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बासेन का निवासी था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि उसका बेटा अलग परिवार के साथ रहता है। वृद्ध को आंखों से कम दिखाई देता था, बावजूद इसके वह रोजाना खुद ही चाय बनाता था।
बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर की शाम बिहारी साय ने रोज की तरह खुद के लिए चाय बनाई। इस दौरान उसने गलती से शक्कर समझकर कीटनाशक पाउडर चाय में डाल दिया। चाय पीते ही कुछ देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। घबराए परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए उदयपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, वहां इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई।
ग्रामीणों के अनुसार, बिहारी साय आंखों की कमजोरी के कारण कई बार चीजों को ठीक से पहचान नहीं पाता था। परिजनों का कहना है कि घर में रखा कीटनाशक पाउडर और शक्कर का डिब्बा एक जैसा दिखता था, जिससे यह दुखद घटना घटित हुई। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव में इस दर्दनाक हादसे से शोक का माहौल है।
