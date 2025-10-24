Big Incident: चाय का शौक बना मौत का सबब… शक्कर समझकर वृद्ध ने डाल दिया कीटनाशक, पीने के बाद हुई मौत

बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर की शाम बिहारी साय ने रोज की तरह खुद के लिए चाय बनाई। इस दौरान उसने गलती से शक्कर समझकर कीटनाशक पाउडर चाय में डाल दिया। चाय पीते ही कुछ देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। घबराए परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए उदयपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, वहां इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई।