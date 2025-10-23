शहद निकालने गए थे जंगल, लौटे कफन में…पिता-पुत्र की हुई दर्दनाक मौत, हादसे ने रुला दिया पूरा गांव

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम चोकनार निवासी पिता और पुत्र जंगल में शहद निकालने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक वहां मधुमक्खियों ने उन पर झुंड बनाकर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए दोनों ने पास के तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन तालाब में पानी गहरा होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके। काफी देर तक जब दोनों नहीं लौटे तो ग्रामीणों को शक हुआ।