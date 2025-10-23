Patrika LogoSwitch to English

शहद निकालने गए थे जंगल, लौटे कफन में…पिता-पुत्र की हुई दर्दनाक मौत, हादसे ने रुला दिया पूरा गांव

Big Incident: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। करपावंड थाना क्षेत्र के ग्राम चोकनार में पिता-पुत्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा इतना भयावह था कि गांवभर में मातम का माहौल बन गया। दोनों की मौत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ [&hellip;]

जगदलपुर

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

मौत (Photo source- Patrika)

मौत (Photo source- Patrika)

Big Incident: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। करपावंड थाना क्षेत्र के ग्राम चोकनार में पिता-पुत्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा इतना भयावह था कि गांवभर में मातम का माहौल बन गया। दोनों की मौत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा गांव गमगीन हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम चोकनार निवासी पिता और पुत्र जंगल में शहद निकालने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक वहां मधुमक्खियों ने उन पर झुंड बनाकर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए दोनों ने पास के तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन तालाब में पानी गहरा होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके। काफी देर तक जब दोनों नहीं लौटे तो ग्रामीणों को शक हुआ।

दोनों के शव बरामद

ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब के आसपास खोजबीन शुरू की। कुछ समय बाद ग्रामीणों ने तालाब के अंदर उतरकर तलाश की और दोनों के शव पानी से बाहर निकाले। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही करपावंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पिता और पुत्र की एक साथ मौत से गांव में शोक की लहर फैल गई है। दोनों की अर्थी एक साथ उठेगी, जिससे पूरे इलाके में माहौल गमगीन हो गया है।

Published on:

23 Oct 2025 04:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / शहद निकालने गए थे जंगल, लौटे कफन में…पिता-पुत्र की हुई दर्दनाक मौत, हादसे ने रुला दिया पूरा गांव

