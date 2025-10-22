Bijapur News: दीपावली की खुशियों के बीच दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

मृत बच्चों की पहचान दिनेश कोरसा, नवीन हपका (कक्षा 2) और मनीता हपका (आंगनबाड़ी) के रूप में हुई है। तीनों की उम्र 4 से 6 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। बुधवार सुबह तीनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम बीजापुर में कराया जाएगा। पदेडा के पूर्व सरपंच गुड्डू कोरबा ने बताया कि गांव में गमगीन माहौल है और हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है।