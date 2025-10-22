Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

Bijapur News: दीपावली की खुशियों के बीच दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

Big Incident: दिवाली के दिन बीजापुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार दोपहर तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई।

less than 1 minute read

बीजापुर

image

Khyati Parihar

Oct 22, 2025

तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत (Photo Video SS)

तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत (Photo Video SS)

Bijapur News: दिवाली के दिन बीजापुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार दोपहर तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम हिरोलीपारा का है। घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हिरोलीपारा गांव के तीन बच्चे खेलते-खेलते तालाब में नहाने चले गए। नहाते-नहाते वे तालाब के गहरे हिस्से में पहुंच गए और डूब गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी।

मृत बच्चों के नाम

मृत बच्चों की पहचान दिनेश कोरसा, नवीन हपका (कक्षा 2) और मनीता हपका (आंगनबाड़ी) के रूप में हुई है। तीनों की उम्र 4 से 6 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। बुधवार सुबह तीनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम बीजापुर में कराया जाएगा। पदेडा के पूर्व सरपंच गुड्डू कोरबा ने बताया कि गांव में गमगीन माहौल है और हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है।

तालाबों के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं

ग्रामीणों ने बताया कि हाल की बारिश से तालाब का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय ग्रामीण कैलाश कोरसा ने प्रशासन से मांग की है कि गांव के तालाबों के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Oct 2025 11:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Bijapur News: दीपावली की खुशियों के बीच दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

बीजापुर

छत्तीसगढ़

