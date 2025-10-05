Bee attack: राजगीरों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, महिला और युवक की हुई दर्दनाक मौत… अन्य अस्पताल में भर्ती

मृतकों की पहचान शिव यादव और सुशीला देवांगन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पास में काम कर रहे थे, तभी पास के पेड़ में मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते में किसी कारण हलचल मच गई और झुंड ने अचानक मजदूरों पर हमला बोल दिया। कुछ ही पलों में लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन शिव यादव और सुशीला देवांगन मधुमक्खियों के डंक से बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।