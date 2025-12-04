बड़ा अपडेट! वोटर लिस्ट से कटेंगे 33,900 से ज्यादा नाम, 11,181 मृत मतदाता मिले

वोटर लिस्ट से कटेंगे नाम (photo source- Patrika)
CG Voter List Update: जांजगीर-चांपा जिले में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम 4 नवंबर से जारी है। एसआईआर सर्वे में अब तक जिले में 91 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। सर्वे सूची में बीएलओ व उनकी टीम को 11 हजार 181 ऐसे नाम भी मिले हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। जबकि 16 हजार 318 अन्य जगह शिफ्ट हो गए हैं। 2495 के दो जगह नाम है। वहीं 128 वोटर ऐसे हैं जो अन्य कारणों से नहीं मिल रहे हैं। इस तरह कुल 33 हजार 859 वोटर जिले की मतदाता सूची से नाम कटेंगे। यह संख्या अभी आगे और बढऩे की संभावना है।
अब आगे 7 दिन और प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान करीब 1 लाख वोटर का डिजिटाइजेशन करना है। 674 बीएलओ 6 लाख 99 हजार 107 से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बीते 26 दिन से पसीना बहा रहे हैं। जो सूची तैयार होगी, उसके आधार पर ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली तैयार की होगी।
इसमें दावा आपत्ति लेने, उसकी सुनवाई प्रमाणाीकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रारूप मतदाता सूची का जमा 11 दिसंबर तक कर सकते है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी 16 दिसंबर को होगा। दावा आपत्ति 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक, सुनवाई और सत्यापन 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक व अंतिम मतदाता सूची जारी 14 फरवरी 2026 को होगा।
अब तक की मैपिंग और फील्ड सत्यापन के आधार पर जिले की वोटर लिस्ट में 33 हजार 859 नाम कट जाएंगे। इनमें 11 हजार 181 वोटर्स ऐसे हैं, जिनका मृत्यु के बाद भी रिकार्ड में नाम दर्ज है। करीब 4 हजार 264 बीएलओ के द्वारा बार-बार तलाशने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं।
वहीं 16 हजार 318 मतदाता सूची से बिना नाम कटाए ही स्थायी रूप से दूसरे जिलों या राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। जबकि 128 विभिन्न कारणों के चलते कटेंगे। 4 दिसंबर से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण में अब तक 91 प्रतिशत काम हो चुका है। 9 प्रतिशत यानी 1 लाख करीब से अधिक का डिजिटाइजेशन बाकी है। फाइनल सूची आने तक कटने वाले नामों की संख्या बढ़ सकती है।
CG Voter List Update: जिले के तीनों विस की बात करें तो गहन पुनरीक्षण में सबसे ज्यादा पामगढ़ विधानसभा के नाम कटेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 7 हजार 318 दूसरे जिले या राज्यों में शिफ्ट हो गए है। वहीं जांजगीर-चांपा विधानसभा में 4 हजार 666 व अकलरा में 4 हजार 334 शिफ्ट हो गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग