बड़ा अपडेट! वोटर लिस्ट से कटेंगे 33,900 से ज्यादा नाम, 11,181 मृत मतदाता मिले

CG Voter List Update: जांजगीर-चांपा जिले में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम 4 नवंबर से जारी है। एसआईआर सर्वे में अब तक जिले में 91 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। सर्वे सूची में बीएलओ व उनकी टीम को 11 हजार 181 ऐसे नाम भी मिले हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। जबकि 16 हजार 318 अन्य जगह शिफ्ट हो गए हैं। 2495 के दो जगह नाम है। वहीं 128 वोटर ऐसे हैं जो अन्य कारणों से नहीं मिल रहे हैं। इस तरह कुल 33 हजार 859 वोटर जिले की मतदाता सूची से नाम कटेंगे। यह संख्या अभी आगे और बढऩे की संभावना है।