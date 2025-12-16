CG Suspend News: 80 हजार दो, गाड़ी ले जाओ… रिश्वत मांगने वाला प्रधान आरक्षक निलंबित, मामले का ऐसा हुआ खुलासा

CG Suspend News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला रिश्वतखोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक प्रधान आरक्षक पर गाड़ी वापस दिलाने के बदले 80 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं।