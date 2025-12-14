जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा… अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी ऑटो, 1 की मौत, 5 घायल

(Photo Accident)
Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत नकटीडीह गांव के पास अनियंत्रित होकर एक ऑटो सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चांपा से एक ऑटो में सवार होकर कुल छह लोग बिर्रा की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान जब ऑटो नकटीडीह गांव के पास पहुंचा, तभी अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। देखते ही देखते ऑटो सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना अचानक था कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका।
हादसे में ऑटो में सवार एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य पांच यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। बताया जा रहा है कि सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।
घटना की सूचना मिलते ही बिर्रा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्च्युरी भिजवा दिया है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।
