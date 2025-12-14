जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा… अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी ऑटो, 1 की मौत, 5 घायल

Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत नकटीडीह गांव के पास अनियंत्रित होकर एक ऑटो सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।